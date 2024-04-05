Изуродовал российский снаряд: в Украине впервые провели операцию по пластике мышц лица

Во Львове провели уникальную операцию по пластике мышц лица. Пациенткой стала женщина с Луганщины - ее лицо которой изуродовал российский боеприпас.

Оперативное вмешательство провели хирурги центра "Незламні" и пластические хирурги центра эстетической медицины. Готовились к операции месяц, ведь она достаточно уникальна для украинских специалистов.

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Униальность и сложность операции

Речь о миопластике лицевого паралича – то есть восстановление возможности выражать эмоции. К операции было привлечено более 10 специалистов – челюстно-лицевые, реконструктивные и пластические хирурги, неврологи, нейрофизиологи, врачи функциональной диагностики и физической реабилитационной медицины, дерматологи.

Консультировали команду французские врачи.

Российский снаряд посек лицо

Пациентка – 63-летняя Наталья Аполькова из Рубежного Луганской области. В ее дом прилетел вражеский снаряд, мелкие осколки посекли всю верхнюю часть тела, в том числе и лицо.

"Вследствие тяжелой минно-взрывной травмы возник лицевой паралич: мышцы перестали выполнять свою функцию", – уточняют врачи.



Врачи вернули красоту женщине / Фото Львовского городского совета

Врачи восстановили красоту пациентки

В процессе подготовки к операции медики детально обследовали все поврежденные мышцы лица, чтобы выяснить, какой из них можно переместить в участок, чтобы восстановить мимику и нашли решение – переместили височную мышцу.

Операция длилась 6 часов и прошла успешно.



Это первая подобная операция в Украине / Фото Львовского городского совета

Сразу на следующий день Наталья начала заниматься с терапевтом речи и речи, чтобы заново овладеть мимикой лица.



Пациентка уже начала реабилитацию / Фото Львовского городского совета

Впереди реабилитация, которая продлится год, но женщина уже довольна результатом, ведь снова может улыбаться.