Как происходит операция по увеличению полового члена

Увеличение полового члена очень интимная тема и люди, которые идут на этот шаг неохотно делятся своим опытом. Но современные хирурги делают такие вмешательства нередко.

Можно ли увеличить половой член

Увеличить размер полового члена можно, но есть большое "но". Для эффективности операции нужно ежедневно в течение 4 месяцев носить специальные устройства – экстендеры, пишет Cleveland Clinic.

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Второе большое "но" – это утолщение полового члена. После операций по утолщению полового члена впоследствии могут появиться шишки и конгломераты под кожей. Поэтому в большинстве в такой операции отказывают.

Как происходит удлинение и утолщение полового члена

При удлинении полового члена разрезаются связки, которые фиксируют половой член на тазовых костях. Следующие четыре месяца пациент использует экстендер по четыре – шесть часов в сутки, что позволяет закрепить результат проведенной операции.

Для утолщения тела полового члена под кожу вводится жировая ткань пациента – выполняется липофилинг, или вводятся синтетические препараты.

Увеличение головки полового члена

Утолщение головки полового члена отличается от утолщения ствола. Суть операции заключается во введении препаратов гиалуроновой кислоты в головку. Эстетический эффект очень сильный, но со временем исчезает. Иногда пациенты отмечают нарушение чувствительности головки, которая со временем восстанавливается.