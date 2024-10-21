Як відбувається операція зі збільшення статевого члена

Збільшення статевого члена дуже інтимна тема і люди, які йдуть на цей крок неоохоче діляться своїм досвідом. Але сучасні хірурги роблять такі втручання нерідко.

Чи можна збільшити статевий член

Збільшити розмір статевого члена можна, але є велике "але". Для ефективності операції потрібно щоденно протягом 4 місяців носити спеціальні пристрої – екстендери, пише Cleveland Clinic.

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Друге велике "але" – це потовщення статевого члена. Після операцій з потовщення статевого члена згодом можуть з'явитися гулі та конгломерати під шкірою. Тому в більшості в такій операції відмовляють.

Як відбувається подовження та потовщення статевого члена

При подовженні статевого члена розрізаються зв'язки, які фіксують статевий член на тазових кістках. Наступні чотири місяці пацієнт використовує екстендер по чотири – шість годин на добу, що дозволяє закріпити результат проведеної операції.

Для потовщення тіла статевого члена під шкіру вводиться жирова тканина пацієнта – виконується ліпофілінг, або вводяться синтетичні препарати.

Збільшення головки статевого члена

Потовщення головки статевого члена відрізняється від потовщення стовбура. Суть операції полягає у введенні препаратів гіалуронової кислоти в головку. Естетичний ефект дуже сильний, але з часом зникає. Іноді пацієнти відзначають порушення чутливості головки, яка з часом відновлюється.