Вызывают рак, отравление и отек легких: в Украину завезли опасные фрукты

На территорию Украины отвезли авокадо, в которых обнаружили опасный кадмий. Эти плоды прибыли из Польши, однако производитель находится в Перу.

Об этом сообщили в главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области после обработки данных по международной системе RASFF.

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Опасное авокадо

Производителем опасного фрукта оказалась компания из Перу – Agro San Jacinto SAC. Увезли его из Польши (RK-Impex). Получателем продукции является одесская компания "Влюбайка".

Госпродпотребслужба требует у продавцов немедленно изъять продукцию из обращения. Также в течение двух дней они обязаны информировать ведомство об обнаружении опасного авокадо.

Если потребители заметят такой фрукт в продаже, они обязаны уведомить об этом Госпотребслужбу, пользуясь доступными номерами телефонов местных отделений. по ссылке.

Насколько опасен кадмий

Кадмий является тяжелым металлом, который может быть опасен для здоровья человека из-за его токсических свойств. Этот металл может влиять на разные органы и системы организма и вызвать различные проблемы со здоровьем:

Отравление: вдыхание или употребление кадмия может привести к отравлению, которое может проявляться в виде острого или хронического заболевания в зависимости от величины дозы и длительности воздействия.

Почки: кадмий особенно вреден для почек, может привести к их поражению, ухудшению их функции и развитию почечной недостаточности.

Опорно-двигательная система: п непрерывный контакт с кадмием может привести к разрушению костей и снижению их плотности, что увеличивает риск переломов.

Репродуктивная система: кадмий может влиять на репродуктивную систему, что приводит к ухудшению функции половых органов и может оказать негативное влияние на развитие плода.

Иммунная система: токсическое влияние кадмия может привести к повышенной уязвимости иммунной системы, уменьшению защитных свойств организма и повышенному риску заболеваний.