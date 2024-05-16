Что опаснее - голодание или переедание
Источник:Cleveland Clinic
С негативными последствиями дефицита питания человек сталкивается быстрее, чем с последствиями переедания. Однако опасность здоровью несет и то и другое, поэтому лучше всего для вас - найти баланс.
Негативное влияние переедания
Переедание – прием пищи, который продолжается после достижения сытости. Чрезмерное потребление пищи может быть частью здорового пищевого поведения, если это происходит нечасто. К возникновению проблем со здоровьем приводят регулярные переедания, которые со временем превращаются в привычку.
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Последствия регулярного избыточного питания:
- ожирение;
- формирование расстройств пищевого поведения;
- появление симптомов, связанных с работой желудочно-кишечного тракта, – изжоги, вздутия, тошноты, боли в животе.
В свою очередь, ожирение увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, желчнокаменной болезни, жировой болезни печени, снижение функции почек и возникновения других опасных для жизни и здоровья состояний.
Негативное влияние голодания
Голодание – регулярное недостаточное потребление пищи. Наиболее опасные последствия значительного снижения калорийности рациона и дефицита питательных веществ – истощение, дефицит массы тела, анорексия.
Какие могут быть последствия:
- Развитие анемии.
- Возникновение заболеваний сердца и сосудов.
- Снижение плотности костей – повышение риска переломов.
- Потеря мышечной массы.
- Нарушение менструального цикла у женщин.
- Электролитный дисбаланс.
- Снижение функции почек.
- Нарушение работы желудочно-кишечного тракта – запор, вздутие, тошнота.
Что опаснее
В итоге дать однозначный ответ, что опаснее, невозможно, поскольку и переедание, и голодание вызывают разный спектр нарушений в организме.
Порой может быть трудно выстраивать свои пищевые привычки и есть, ориентируясь на чувство голода. Работа над сбалансированным рационом – кропотливый труд. Если вы чувствуете, что не справляетесь самостоятельно, важно обратиться за помощью к специалистам.