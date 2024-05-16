Что опаснее - голодание или переедание

16 мая 2024, 18:54
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Источник:

Cleveland Clinic

С негативными последствиями дефицита питания человек сталкивается быстрее, чем с последствиями переедания. Однако опасность здоровью несет и то и другое, поэтому лучше всего для вас - найти баланс.

Негативное влияние переедания

Переедание – прием пищи, который продолжается после достижения сытости. Чрезмерное потребление пищи может быть частью здорового пищевого поведения, если это происходит нечасто. К возникновению проблем со здоровьем приводят регулярные переедания, которые со временем превращаются в привычку.

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Последствия регулярного избыточного питания:

  • ожирение;
  • формирование расстройств пищевого поведения;
  • появление симптомов, связанных с работой желудочно-кишечного тракта, – изжоги, вздутия, тошноты, боли в животе.

В свою очередь, ожирение увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, желчнокаменной болезни, жировой болезни печени, снижение функции почек и возникновения других опасных для жизни и здоровья состояний.

Негативное влияние голодания

Голодание – регулярное недостаточное потребление пищи. Наиболее опасные последствия значительного снижения калорийности рациона и дефицита питательных веществ – истощение, дефицит массы тела, анорексия.

Какие могут быть последствия:

  1. Развитие анемии.
  2. Возникновение заболеваний сердца и сосудов.
  3. Снижение плотности костей – повышение риска переломов.
  4. Потеря мышечной массы.
  5. Нарушение менструального цикла у женщин.
  6. Электролитный дисбаланс.
  7. Снижение функции почек.
  8. Нарушение работы желудочно-кишечного тракта – запор, вздутие, тошнота.

Что опаснее

В итоге дать однозначный ответ, что опаснее, невозможно, поскольку и переедание, и голодание вызывают разный спектр нарушений в организме.

Порой может быть трудно выстраивать свои пищевые привычки и есть, ориентируясь на чувство голода. Работа над сбалансированным рационом – кропотливый труд. Если вы чувствуете, что не справляетесь самостоятельно, важно обратиться за помощью к специалистам.

Автор: Олександр Бевза