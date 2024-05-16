Що небезпечніше – голодування чи переїдання

З негативними наслідками дефіциту харчування людина стикається швидше, ніж із наслідками переїдання. Проте небезпеку здоров'ю несе і те й інше, тому найкраще для вас – знайти баланс.

Негативний вплив переїдання

Переїдання – приймання їжі, який продовжується після досягнення ситості. Надмірне споживання їжі може бути частиною здорової харчової поведінки, якщо це відбувається нечасто. До виникнення проблем зі здоров'ям призводять регулярні переїдання, які згодом перетворюються на звичку.

Також на тему Здорове харчування: що змінилось в рекомендаціях і чому все стало набагато простіше

Наслідки регулярного надлишкового харчування:

ожиріння;

формування розладів харчової поведінки;

поява симптомів, пов'язаних із роботою шлунково-кишкового тракту, – печії, здуття, нудоти, біль у животі.

Своєю чергою, ожиріння збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, жовчнокам'яної хвороби, жирової хвороби печінки, зниження функції нирок та виникнення інших небезпечних для життя та здоров'я станів.

Негативний вплив голодування

Голодування – регулярне недостатнє споживання їжі. Найбільш небезпечні наслідки значного зниження калорійності раціону та дефіциту поживних речовин – виснаження, дефіцит маси тіла, анорексія.

Які можуть бути наслідки:

Розвиток анемії. Виникнення захворювань серця та судин. Зниження щільності кісток – підвищення ризику переломів. Втрата м'язової маси. Порушення менструального циклу у жінок. Електролітний дисбаланс. Зниження функції нирок. Порушення роботи шлунково-кишкового тракту – закреп, здуття, нудота.

Що небезпечніше

У результаті дати однозначну відповідь, що небезпечніше, неможливо, оскільки й переїдання, і голодування викликають різний спектр порушень в організмі.

Часом може бути важко вибудовувати свої харчові звички і їсти, орієнтуючись на почуття голоду. Робота над збалансованим раціоном – копітка праця. Якщо ви відчуваєте, що не справляєтеся самостійно, важливо звернутися за допомогою до фахівців.