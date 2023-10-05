Почему нельзя есть сырое мясо

Частая проблема, которая может произойти после употребления сырого мяса – это пищевое отравление. Оно возникает из-за попадания в организм человека микроорганизмов из зараженного продукта.

Бактериальные инфекции

Такими микроорганизмами в мясе обычно являются бактерии – сальмонеллы, листерии или кишечные палочки, которые могут попасть туда во время убоя или обработки туши из кишечника животного. В некоторых случаях загрязнение мяса возможно из-за непомытых рук или ножа.

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Одна из бактерий, встречающихся на сыром мясе – листерия, кроме отравления, вызывает также заболевание под названием листериоз. Его симптомы могут проявиться как через несколько дней после употребления мяса, так и через месяц. Листериоз обычно сопровождается:

ознобом;

температурой;

мышечными болями;

тошнотой;

диареей.

Несмотря на то, что в большинстве случаев листериоз протекает в легкой форме, во время беременности он может привести к выкидышу или преждевременным родам.

Паразитарные инфекции

Кроме бактерий, в сыром мясе могут жить паразитические организмы, в частности черви. Конечно, если мясо было куплено в большом магазине, вероятность заражения снижается – скорее всего, оно прошло санитарно-эпидемиологическую проверку. А вот мясо от частных фермерских хозяйств могло не пройти эту проверку и, следовательно, более опасно.

Наиболее распространены паразитные заболевания, возникающие при употреблении не обработанного мяса:

Трихинеллез – причиной являются круглые черви трихинеля. Симптомы могут быть разными, но чаще всего это слабость, повышенная температура и нарушение пищеварения – тошнота, диарея и рвота.

Тениоз – вызывают плоские ленточные черви, например бычий или свиной цепь. Сначала заболевание может протекать незаметно, но после того, как червь достигает больших размеров (бычий цепяк – до 10 метров), обычно отмечаются боли в животе, потеря веса и аппетита.

Токсоплазмоз – в отличие от предыдущих двух, это заболевание развивается не из-за червей, а из-за одноклеточного паразита токсоплазмы. Чаще токсоплазмоз протекает бессимптомно или вызывает гриппоподобные симптомы – лихорадку, головные боли и боли в мышцах.