Чому не можна їсти сире м'ясо

Найчастіша проблема, яка може статися після вживання сирого м'яса, – це харчове отруєння. Воно виникає через потрапляння в організм людини мікроорганізмів із зараженого продукту.

Бактеріальні інфекції

Такими мікроорганізмами у м'ясі зазвичай є бактерії – сальмонели, лістерії або кишкові палички, які можуть потрапити туди під час забою або оброблення туші з кишечника тварини. У деяких випадках забруднення м'яса можливе через непомиті руки або ніж.

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Одна з бактерій, що зустрічаються на сирому м'ясі, – лістерія, – окрім отруєння, викликає також захворювання під назвою лістеріоз. Його симптоми можуть проявитися як через кілька днів після вживання м'яса, так і через місяць. Лістеріоз зазвичай супроводжується:

ознобом;

температурою;

м'язовими болями;

нудотою;

діареєю.

Попри те, що в більшості випадків лістеріоз протікає у легкій формі, під час вагітності він може призвести до викидня або передчасних пологів.

Паразитарні інфекції

Крім бактерій, у сирому м'ясі можуть жити паразитичні організми, зокрема черви. Звісно, ​​якщо м'ясо було куплено у великому магазині, ймовірність зараження знижується – швидше за все воно пройшло санітарно-епідеміологічну перевірку. А от м'ясо від приватних фермерських господарств могло не пройти цю перевірку і, отже, небезпечніше.

Найбільш поширені паразитні захворювання, які виникають при вживанні не обробленого м'яса:

Трихінельоз – причиною є круглі хробаки трихінель. Симптоми можуть бути різними, але найчастіше це слабкість, підвищена температура та порушення травлення – нудота, діарея та блювання.

Теніоз – викликають плоскі стрічкові черви, наприклад бичачий або свинячий ціп'як. Спочатку захворювання може протікати непомітно, але після того, як черв'як досягає великих розмірів (бичачий ціп'як – до 10 метрів), зазвичай відзначаються біль у животі, втрата ваги та апетиту.

Токсоплазмоз – на відміну від попередніх двох, це захворювання розвивається не через черви, а через одноклітинний паразит токсоплазми. Найчастіше токсоплазмоз протікає безсимптомно чи викликає грипоподібні симптоми – лихоманку, головний біль і біль у м'язах.