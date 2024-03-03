Почему возникает низкое артериальное давление и чем оно опасно

Низкое кровяное давление или гипотония - давление ниже отметки 90 на 60 миллиметров ртутного столба. Помимо снижения цифр, у гипотонии могут быть еще такие симптомы - головокружение, плохое самочувствие, помутнение в глазах, общая слабость, спутанность сознания и обмороки.

Артериальное давление – это сила, с которой кровь давит на стенки артерий. Оно измеряется в миллиметрах ртутного столба и имеет два значения. Верхнее, или систолическое – показывает давление в артериях в момент, когда сердце сжимается и выталкивает кровь. Нижнее, или диастолическое, – давление в артериях в момент расслабления сердечной мышцы.

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Симптомы гипотонии

Низкое давление может быть нормальным явлением, если пациент при этом находится в хорошей форме и не имеет проблем со здоровьем, а также если он унаследовал гипотонию от родителей. А у некоторых людей артериальное давление снижается с возрастом.

Очень низкое давление может привести к шоку. Его симптомы: спутанность сознания, холодная липкая бледная кожа, быстрое поверхностное дыхание, слабый и учащенный пульс.

Основные виды гипотонии:

ортостатическая, когда человек встает или внезапно меняет положение;

постпрандиальная – после еды кровь перетекает в пищеварительный тракт. Чтобы поддерживать нормальное кровяное давление, тело увеличивает частоту сердечных сокращений и сужает определенные кровеносные сосуды. Но у некоторых людей эти механизмы не срабатывают, что приводит к снижению давления, головокружение и обмороки.

нервно-опосредованное – после физических упражнений или длительного стояния.

Причины низкого давления

Медицинские причины, вызывающие низкое кровяное давление:

Нехватка питательных веществ . Дефицит витамина В-12, фолиевой кислоты и железа препятствуют выработке эритроцитов, в результате возникает железодефицитная анемия. Это вызывает нехватку гемоглобина и как следствие недостаточное снабжение крови, потому что гемоглобин переносит кислород по всем тканям организма.

. Дефицит витамина В-12, фолиевой кислоты и железа препятствуют выработке эритроцитов, в результате возникает железодефицитная анемия. Это вызывает нехватку гемоглобина и как следствие недостаточное снабжение крови, потому что гемоглобин переносит кислород по всем тканям организма. Обезвоживание .

. Потеря крови. Например, серьезная травма или внутреннее кровотечение уменьшают количество крови в теле, что приводит к падению артериального давления.

Например, серьезная травма или внутреннее кровотечение уменьшают количество крови в теле, что приводит к падению артериального давления. Тяжелая инфекция , например, сепсис – когда инфекция попадает в кровоток, это может привести к септическому шоку с резким падением кровяного давления.

, например, сепсис – когда инфекция попадает в кровоток, это может привести к септическому шоку с резким падением кровяного давления. Беременность.

Болезни сердца с аритмией, сердечная недостаточность.

с аритмией, сердечная недостаточность. Болезни эндокринной системы , недостаточность надпочечников, снижение активности щитовидной железы, низкий уровень сахара в крови и диабет.

, недостаточность надпочечников, снижение активности щитовидной железы, низкий уровень сахара в крови и диабет. Тяжелая аллергическая реакция вызывает проблемы с дыханием, крапивницу, зуд, опухшее горло и опасное падение давления.

вызывает проблемы с дыханием, крапивницу, зуд, опухшее горло и опасное падение давления. Некоторые лекарства. Диуретики, альфа- и бета-блокаторы, трициклические антидепрессанты, средства для лечения болезни Паркинсона.

Чем опасно низкое давление

Даже умеренное снижение артериального давления может вызвать обморок и увеличить риск травм при падении. При резком снижении кровяного давления в организм не поступает достаточно кислорода, и это приводит к повреждениям сердца и мозга – ишемической болезни сердца, ишемической энцефалопатии, инсульта.

Если человек имеет симптомы шока, нужно обратиться за неотложной медицинской помощью. Также лучше обратиться к врачу, если случаются обмороки, тошнит и трудно концентрироваться. Если человек с пониженным давлением чувствует себя хорошо, то делать ничего не надо.