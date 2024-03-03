Чому виникає низький артеріальний тиск та чим він небезпечний

Низький кров'яний тиск або гіпотонія – тиск нижче за відмітку 90 на 60 міліметрів ртутного стовпа. Крім зниження цифр, у гіпотонії можуть бути ще такі симптоми – запаморочення, погане самопочуття, помутніння в очах, загальна слабкість, сплутаність свідомості та непритомність.

Артеріальний тиск – це сила, з якою кров тисне на стінки артерій. Він вимірюється у міліметрах ртутного стовпа та має два значення. Верхнє, або систолічне – показує тиск в артеріях у момент, коли серце стискується та виштовхує кров. Нижній, або діастолічний, – тиск в артеріях у момент розслаблення серцевого м'яза.

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Симптоми гіпотонії

Низький тиск може бути нормальним явищем, якщо пацієнт при цьому перебуває в хорошій формі та не має проблем зі здоров'ям, а також якщо він успадкував гіпотонію від батьків. А в деяких людей артеріальний тиск знижується із віком.

Дуже низький тиск може призвести до шоку. Його симптоми: сплутаність свідомості, холодна липка бліда шкіра, швидке поверхневе дихання, слабкий і прискорений пульс.

Основні види гіпотонії:

ортостатична, коли людина встає або раптово змінює положення;

постпрандіальна – після їжі кров перетікає в травний тракт. Щоб підтримувати нормальний кров'яний тиск, тіло збільшує частоту серцевих скорочень та звужує певні кровоносні судини. Але в деяких людей ці механізми не спрацьовують, що призводить до зниження тиску, запаморочення та непритомності.

нервово-опосередковане – після фізичних вправ чи тривалого стояння.

Причини низького тиску

Медичні причини, що викликають низький кров'яний тиск:

Брак поживних речовин . Дефіцит вітаміну В-12, фолієвої кислоти та заліза перешкоджають виробленню еритроцитів, у результаті виникає залізодефіцитна анемія. Це спричиняє брак гемоглобіну і як наслідок недостатнє постачання крові, тому що гемоглобін переносить кисень по всіх тканинах організму.

. Дефіцит вітаміну В-12, фолієвої кислоти та заліза перешкоджають виробленню еритроцитів, у результаті виникає залізодефіцитна анемія. Це спричиняє брак гемоглобіну і як наслідок недостатнє постачання крові, тому що гемоглобін переносить кисень по всіх тканинах організму. Зневоднення .

. Втрата крові. Наприклад, серйозна травма або внутрішня кровотеча зменшують кількість крові в тілі, що призводить до падіння артеріального тиску.

Наприклад, серйозна травма або внутрішня кровотеча зменшують кількість крові в тілі, що призводить до падіння артеріального тиску. Тяжка інфекція , наприклад, сепсис – коли інфекція потрапляє у кровотік, це може призвести до септичного шоку з різким падінням кров'яного тиску.

, наприклад, сепсис – коли інфекція потрапляє у кровотік, це може призвести до септичного шоку з різким падінням кров'яного тиску. Вагітність.

Хвороби серця з аритмією, серцева недостатність.

з аритмією, серцева недостатність. Хвороби ендокринної системи , недостатність надниркових залоз, зниження активності щитоподібної залози, низький рівень цукру в крові та діабет.

, недостатність надниркових залоз, зниження активності щитоподібної залози, низький рівень цукру в крові та діабет. Тяжка алергічна реакція викликає проблеми з диханням, кропив'янку, свербіж, опухле горло та небезпечне падіння тиску.

викликає проблеми з диханням, кропив'янку, свербіж, опухле горло та небезпечне падіння тиску. Деякі ліки. Діуретики, альфа- та бета-блокатори, трициклічні антидепресанти, засоби для лікування хвороби Паркінсона.

Чим небезпечний низький тиск

Навіть помірне зниження артеріального тиску може спричинити непритомність і збільшити ризик травм при падінні. При різкому зниженні кров'яного тиску в організм не надходить достатньо кисню, і це призводить до пошкоджень серця та мозку – ішемічної хвороби серця, ішемічної енцефалопатії, інсульту.

Якщо людина має симптоми шоку, потрібно звернутися за невідкладною медичною допомогою. Також краще звернутися до лікаря, якщо трапляються непритомності, нудить і важко концентруватися. Якщо людина зі зниженим тиском почувається добре, то робити нічого не треба.