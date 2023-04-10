Как полезны консервированные и маринованные овощи: результаты большого исследования

Китайские ученые провели обширное исследование с участием почти полумиллиона людей и выяснили, что консервированные овощи повышают риск развития геморрагического инсульта и рака кишечника.

Овощи полезны для нашего здоровья: например, частое употребление свежих овощей снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако многие, не имея возможности ставить на стол салаты из свежих овощей, заменяют их консервированными, предварительно помещенными в рассол для лучшей сохранности.

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Новое исследование питания

Но употребление консервированных овощей оказалось далеко не столь безвредным: ранее ученые обнаружили связь между употреблением большого количества маринованных огурцов или помидоров и рака. Так, каждые дополнительные 40 г консервированных овощей ежедневно на 15% повышали риск развития рака желудка.

Чтобы уточнить, каким образом употребление большого количества консервированных овощей влияет на здоровье человека, исследователи из Медицинской школы. Чжэцзянского университета в течение 10 лет проводили исследования с участием 440 415 человек в возрасте от 30 до 79 лет. Число потребленных консервированных овощей ученые оценивали с помощью опросников, а также все это время вели наблюдение за жизнью и здоровьем этих людей.

Консервированные овощи вредят здоровью

За время наблюдения зарегистрировали 28 625 смертей: 10 392 человека умерли от рака, 10 924 – от сердечно-сосудистых заболеваний, 7 309 – от других причин. При этом употребление консервированных овощей лишь немного повысило риск умереть от проблем с сердцем, но повлияло на риск геморрагического инсульта или рака пищеварительного тракта, особенно рака пищевода. Также у людей, употреблявших большое количество консервированных овощей, чаще были повышены кровяное давление и индекс массы тела.

Таким образом, хотя исследование не установило конкретную связь между ухудшением здоровья и употреблением в пищу консервированных овощей, авторы исследования пришли к выводу: часто употребление маринованных или соленых огурцов и помидоров может серьезно повысить риск смерти от инсульта или рака пищевода.