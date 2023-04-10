Наскільки корисні консервовані та мариновані овочі: результати великого дослідження

Китайські вчені провели велике дослідження за участю майже півмільйона людей і з'ясували, що консервовані овочі підвищують ризик розвитку геморагічного інсульту та раку кишечника.

Овочі корисні для нашого здоров'я: наприклад, часте вживання свіжих овочів знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Однак багато людей, не маючи можливості ставити на стіл салати зі свіжих овочів, замінюють їх консервованими, попередньо вміщеними в розсіл для кращого збереження.

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Нове дослідження харчування

Але вживання консервованих овочів виявилося далеко не таким нешкідливим: раніше вчені виявили зв'язок між вживанням великої кількості маринованих огірків або помідорів і раку. Так, кожні додаткові 40 грамів консервованих овочів щодня на 15 % підвищували ризик розвитку раку шлунка.

Щоб уточнити, яким чином вживання великої кількості консервованих овочів впливає на здоров'я людини, дослідники з Медичної школи Чжецзянського університету протягом 10 років проводили дослідження за участю 440 415 людей віком від 30 до 79 років. Кількість спожитих консервованих овочів вчені оцінювали за допомогою опитувальників, а також весь цей час вели спостереження за життям та здоров'ям цих людей.

Консервовані овочі шкодять здоров'ю

За час спостереження зареєстрували 28625 смертей: 10392 людини померли від раку, 10924 – від серцево-судинних захворювань, 7309 – від інших причин. При цьому вживання консервованих овочів лише трохи підвищило ризик померти від проблем із серцем, але вплинуло на ризик геморагічного інсульту або раку травного тракту, особливо раку стравоходу. Також у людей, які вживали велику кількість консервованих овочів, частіше були підвищені кров'яний тиск і індекс маси тіла.

Таким чином, хоча дослідження не встановило конкретний зв'язок між погіршенням здоров'я та вживанням в їжу консервованих овочів, автори дослідження дійшли до висновку: часте вживання маринованих або солоних огірків і помідорів може серйозно підвищити ризик смерті від інсульту або раку стравоходу.