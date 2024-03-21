Оказалось, что популярные антибиотики могут вылечить болезни сердца

Ученые из Соединенных Штатов, работающие в Университете Техаса, обнаружили, что сочетание общедоступных антибиотиков может способствовать лечению сердечных заболеваний.

Сердечная недостаточность – состояние, которое обусловлено декомпенсированным нарушением работы миокарда. Этот синдром обычно наступает после инфарктов миокарда, которые наносят необратимый вред и ослабляют сердечную мышцу.

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Нынешние методы лечения (кроме трансплантации сердца) могут лишь замедлить процесс ухудшения состояния, но полностью восстановить поврежденные ткани невозможно.

Поиск новых лекарств против сердечной недостаточности

В своем исследовании ученые попытались выяснить, могут ли имеющиеся на рынке медикаменты способствовать восстановлению клеток сердца. Они использовали программное обеспечение для поиска медикаментов, одобренных Управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств США, которые можно было бы использовать для взаимодействия с белками Meis1 и Hoxb13. Эти белки препятствуют делению и восстановлению клеток сердечной мышцы.

В ходе исследования было выявлено девять препаратов, которые потенциально взаимодействуют с этими белками. В экспериментах in vitro оказалось, что два из них – паромомицин и неомицин – стимулируют деление миокарда у крыс.

Оба препарата широко применяют: паромомицин – для лечения паразитных заболеваний желудочно-кишечного тракта, а неомицин применяется для лечения инфекций ран, некоторых заболеваний глаз, вагинальных и кожных заболеваний.

Далее исследователи внутривенно ввели оба препарата свиньям, у которых предварительно вызвали ишемию сердца. Она приводит к тому, что часть сердечно-мышечной ткани заменяется соединительной тканью (рубцами), которая не способна выполнять функции мышцы, вследствие чего функциональность сердца снижается, как это происходит у людей после инфаркта миокарда.

Популярные антибиотики восстанавливают сердце

Терапия проводилась в течение пяти недель, после чего было измерено количество рубцовой ткани в сердце обеих групп свиней, а также его способность перекачивать кровь.

Выяснилось, что в сердцах животных, получавших антибиотики, было вдвое меньше рубцовой ткани, по сравнению с сердцами свиней, которые не получали такого лечения. Кроме того, у первой группы сердце лучше перекачивало кровь.

Анализ показал, что по сравнению с сердцами свиней, которые не получали лечение, уровень биологического маркера клеточного деления у животных, которые получали антибиотики, увеличился примерно в 25 раз.

Таким образом, авторы исследования пришли к выводу, что терапия комбинацией паромомицина и неомицина может способствовать восстановлению клеток сердца. Однако они относятся к полученным результатам с осторожностью – данные могут указывать не на регенерацию клеток, а на эффективную защиту сердца. Для получения более точных данных необходимо провести видеоанализ деления клеток.