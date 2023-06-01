Общая мобилизация: какие врачи проводят осмотр во время ВЛК

После того как военнообязанный получил повестку, он должен прийти в ТЦК и СП со всеми необходимыми документами. Если он не имеет права на отсрочку, его обязательно отправят на военно-врачебную комиссию (ВЛК).

Это нужно обеим сторонам: и военнообязанному, и армии, ведь человек может не знать о каких-то своих заболеваниях. Рассказываем, как происходит ВЛК.

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Во время прохождения медкомиссии военнообязанного осматривает:

хирург;

терапевт;

невропатолог;

психиатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

дерматолог;

стоматолог.

Военнообязанные могут быть направлены на обследование к другим специалистам в случае необходимости. После осмотра медиков заседает военно-врачебная комиссия, принимающая решение о не/пригодности лица к службе.

Обратите внимание! Перед прохождением медкомиссии военнообязанные должны пройти обследования в гражданской больнице. Речь идет, в частности, о флюорографии, обследовании органов грудной клетки, общий анализ крови, ЭКГ, анализе мочи, определении группы крови и резус-принадлежности.

Тем, кто старше 40 лет, проводят измерение внутриглазного давления и исследование крови на сахар.