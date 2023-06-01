Загальна мобілізація: які лікарі проводять огляд під час ВЛК

Після того, як військовозобов'язаний отримав повістку, він має прийти у ТЦК і СП з усіма необхідними документами. Якщо він не немає права на відстрочку, його обов'язково відправлять на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Це потрібно обом сторонам: і військовозобов'язаному, і армії, адже людина може не знати про якісь свої захворювання. Розповідаємо, як відбувається ВЛК.

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Під час проходження медкомісії військовозобов'язаного оглядає:

хірург;

терапевт;

невропатолог;

психіатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

дерматолог;

стоматолог.

Військовозобов'язаного можуть направити на обстеження до інших спеціалістів в разі потреби. Після огляду медиків засідає військово-лікарська комісія, яка приймає рішення про не/придатність особи до служби.

Зверніть увагу! Перед проходженням медкомісії військовозобов'язані мають пройти деякі обстеження у цивільній лікарні. Йдеться, зокрема, про флюорографію, обстеження органів грудної клітки, загальний аналіз крові, ЕКГ, аналіз сечі, визначення групи крові та резус-належності.

Тим, хто старше за 40 років, проводять вимір внутрішньоочного тиску та дослідження крові на цукор.