В Одессе отказывались госпитализировать тяжелобольного с COVID-19 из-за онкологии. Онкологический центр просто не принимает пациентов из скорой помощи вечером. В этот момент мужчина задыхался, а волонтеры пытались найти ему кислород.

О трагическом случае на своей странице в Фейсбуке рассказала волонтер Екатерина Ножевникова.

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В диспетчерской онкобольному с критической сатуацией посоветовали обратиться к семейному врачу. На опубликованной волонтером видеозаписи слышно, как больной задыхается и едва разговаривает. По словам медика, у них нет кислорода, а онкоцентр не принимает вечером больных из-за скорой.

Если у вас онкология и вам не повезло заболеть COVID-19 – вы обречены. У государства нет для вас кислорода, а онкоцентр работает с 9 утра... Вам по телефону поможет семейный врач. Наверное, он сможет по телефону передать вам кислород,

– написала Ножевникова.

В итоге волонтерам удалось дождаться машину скорой помощи с кислородом. Впрочем, несмотря на реанимацию пациент умер прямо в ней.

Ножевникова рассказала, что у медиков закончились кислородные концентраторы, а следующая партия должна прибыть не раньше чем через неделю.

С экранов звучит уверенное "у нас все хорошо"... А у нас закончились концентраторы. А следующая партия через неделю. И мы не можем помочь сейчас дышать тем, от кого открестилось государство,

– добавила она.