Эту инфекцию обнаружили у мужчины 25 июня. Об этом журналистам рассказали анонимные источники в инфекционной больнице.
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Что известно об этом случае
- Заболел этой болезнью 42-летний мужчина.
- Заболевший – моряк, который ходил в рейс.
- Когда провели анализ крови, оказалось, что коронавируса у него нет.
- Однако медики заметили возбудители малярии.
- Вероятно, это из-за того, что мужчина не принимал противомалярийные препараты.
- Пока неизвестно, где именно он заразился этой болезнью.
Было ли такое раньше
Издание "Трасса 95" 17 мая сообщил, что в Одесской области 2 моряков заболели малярией. Они оба заходили в порты стран Африки.
Сначала мужчин госпитализировали. Впоследствии стало известно, что состояние одного из них был слишком критическим и 31-летний моряк умер.