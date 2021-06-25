Эту инфекцию обнаружили у мужчины 25 июня. Об этом журналистам рассказали анонимные источники в инфекционной больнице.

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Что известно об этом случае

  • Заболел этой болезнью 42-летний мужчина.
  • Заболевший – моряк, который ходил в рейс.
  • Когда провели анализ крови, оказалось, что коронавируса у него нет.
  • Однако медики заметили возбудители малярии.
  • Вероятно, это из-за того, что мужчина не принимал противомалярийные препараты.
  • Пока неизвестно, где именно он заразился этой болезнью.

Было ли такое раньше

Издание "Трасса 95" 17 мая сообщил, что в Одесской области 2 моряков заболели малярией. Они оба заходили в порты стран Африки.

Сначала мужчин госпитализировали. Впоследствии стало известно, что состояние одного из них был слишком критическим и 31-летний моряк умер.