Накануне жители Киева по несколько часов стояли в длиннющей очереди в одну из лабораторий, чтобы сделать тест на COVID-19. Кроме этого, люди жалуются, что должны заплатить около 1,5 тысячи гривен за тестирование в государственных медучреждениях. Врач-инфекционист Владимир Курпита отметил, что государственные лаборатории должны тестировать бесплатно.

Если случается, что люди должны оплачивать тестирование, тогда стоит звонить на горячие линии и спрашивать, почему государственные лаборатории, которые получают тесты за счет государственного бюджета, забирают эти деньги. И также стоит узнать, где в законодательстве это предусмотрено. Об этом бывший руководитель Центра общественного здоровья Минздрава рассказал в эфире программы "Ти смотри!" на 24 канале.

Обратите внимание В Украине будут делать 30 тысяч ПЦР-тестов в сутки

По его мнению, причинами такой ситуации с тестированием в Украине являются вопросы нескоординированности действий власти и переложение части ответственности непосредственно на самих граждан.

"Бездеятельность власти приводит к тому, что украинцам рассказывают, будто это они виноваты, ведь не носят маски и не могут адекватно протестироваться", – отметил он.

Очередь в одну из государственных лабораторий Киева: видео

Накануне эксперты организации StateWatch сообщили, что в фонде борьбы с COVID-19 осталось 3 миллиарда гривен из ранее выделенных 65.

По словам Владимира Курпиты, за прошедший период из выделенных денег можно было создать сеть пунктов, где осуществлялось бы тестирование.

Зато Минздрав активно промотировал использование тестов частными лабораториями. И сейчас преимущественно тестирование проводят в частных лабораториях, – прокомментировал он.

Минздрав до сих пор не выделил деньги на изготовление ПЦР-тестов

Институт молекулярной биологии НАН Украины разработал собственные ПЦР-тесты на выявление коронавируса. Они стоят меньше, чем зарубежные, а изготавливать их могут по 50 тысяч в неделю.

Один тест украинского производства стоит примерно 250 гривен . При этом зарубежные – от 400 гривен . Впрочем пока институту молекулярной биологии не дали денег на реагенты, чтобы начать изготавливать тесты.

. При этом зарубежные – . Впрочем пока институту молекулярной биологии не дали денег на реагенты, чтобы начать изготавливать тесты. Экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо Национальной академии наук сообщила, что Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины получил средства на изготовление тест-систем для выявления COVID-19.

Известно, что в мае Минздрав "возобновил переговоры" с Институтом молекулярной биологии и генетики по изготовлению ПЦР-тестов. Максим Степанов отметил, что НАН может изготавливать тест-системы на выявление SARS-CoV-2.

Врач-инфекционист Владимир Курпита о тестировании на COVID-19 в Украине: видео