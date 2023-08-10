Обрезание члена: кому можно делать и насколько это больно

Обрезание – это хирургическое удаление крайней плоти, то есть кожи, покрывающей головку полового члена. Эту операцию проводят чаще всего по религиозным соображениям, исходя из семейных или культурных традиций. Также обрезку производят взрослым мужчинам по медицинским или косметическим показаниям.

Во многих культурах обрезание – это не вопрос выбора. Мальчиков, растущих в традиционных еврейских или мусульманских семьях, не спрашивают, хотят ли они такую процедуру. Если в детстве обрезку не проводили, ее можно сделать во взрослом возрасте. И тогда уже возникают сомнения: нужно ли это делать, будет ли больно и как это повлияет на сексуальную жизнь.

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Почему делают обрезание

Наиболее распространенное заболевание, в связи с которым производят обрезание, это фимоз, или сужение крайней плоти. У большинства новорожденных мальчиков головка пениса не открывается, затем к 2 – 6 годам крайняя плоть отделяется и головка начинает открываться.

У некоторых это происходит позже и может быть вариантом нормы – называется физиологическим фимозом. Фимоз у взрослых чаще всего нуждается в лечении, и самое распространенное решение – это обрезание.

Другая распространенная причина – это баланопостит, воспаление крайней плоти. Если пациент видит рецидивирующий, стойкий баланопостит, может предложить пациенту операцию. Все очень просто: если нет крайней плоти, нечего воспламеняться.

Обрезание – это операция, которую проводят также с косметических или гигиенических соображений. Обрезанный пенис проще мыть, не нужно очищать пространство между головкой и крайним телом. Кроме того, для некоторых это просто вопрос красоты.

Существуют другие основания для операции обрезки, например профилактика некоторых заболеваний:

инфекции мочевыводящих путей;

некоторые инфекции, передающиеся половым путем, в частности, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ);

рак полового члена.

Будет ли больно

Операция обрезки считается достаточно простой – она занимает около 30 минут, и в тот же день пациент обычно выписывается. Есть два типа обезболивания во время операции: местное и общее. Местная анестезия – это укол с обезболивающим препаратом в основе полового члена или непосредственно в крайнюю плоть. При некоторых из них у человека сохраняется чувствительность при операции.

Пока рана заживает, нельзя вести половую жизнь и лучше носить свободную одежду во избежание неприятных ощущений. Многие мужчины опасаются боли после обрезки или влияния на сексуальную жизнь. Но специалисты утверждают, что осложнения после обрезки – большая редкость.

Таким образом, обрезание, как и любая операция, имеет некоторые риски, но они невелики. Если операция нужна по медицинским соображениям, то ее следует сделать. Если другие причины, например традиция или недовольство внешним видом полового члена, следует учесть все за и против со своим врачом.