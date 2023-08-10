Обрізання члена: кому можна робити і наскільки це боляче

Обрізання – це хірургічне видалення крайньої плоті, тобто шкіри, що покриває голівку статевого члена. Цю операцію проводять найчастіше з релігійних міркувань, виходячи з сімейних чи культурних традицій. Також обрізання роблять дорослим чоловікам за медичними чи косметичними показаннями.

В багатьох культурах обрізання — це не питання вибору. Хлопчиків, які ростуть у традиційних єврейських чи мусульманських сім'ях, не питають, чи вони хочуть таку процедуру. Якщо у дитинстві обрізання не проводили, його можна зробити у дорослому віці. І тоді вже виникають сумніви: чи це потрібно робити, чи буде боляче і як це вплине на сексуальне життя.

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Чому роблять обрізання

Найбільш поширене захворювання, у зв'язку з яким роблять обрізання, це фімоз, або звуження крайньої плоті. У більшості новонароджених хлопчиків головка пеніса не відкривається, потім до 2 – 6 років крайня плоть відокремлюється і головка починає відкриватися.

У деяких це відбувається пізніше і може бути варіантом норми – називається фізіологічним фімозом. Фімоз у дорослих найчастіше потребує лікування, і найпоширеніше рішення – це обрізання.

Інша поширена причина – це баланопостит, запалення крайньої плоті. Якщо пацієнт бачить рецидивуючий, стійкий баланопостит, можуть запропонувати пацієнтові операцію. Все дуже просто: якщо немає крайньої плоті, нема чого запалюватися.

Обрізання – це операція, яку проводять також з косметичних чи гігієнічних міркувань. Обрізаний пеніс простіше мити, не потрібно очищати простір між головкою та крайнім тілом. Крім того, для декого це просто питання краси.

Існують інші підстави для операції обрізання, наприклад профілактика деяких захворювань:

інфекції сечовивідних шляхів;

деякі інфекції, що передаються статевим шляхом, зокрема вірус імунодефіциту людини (ВІЛ);

рак статевого члена.

Чи буде боляче

Операція обрізання вважається досить простою – вона займає близько 30 хвилин, і того ж дня пацієнта зазвичай виписують. Є два типи знеболювання під час цієї операції: місцеве та загальне. Місцева анестезія – це укол зі знеболюючим препаратом в основу статевого члена або безпосередньо в крайню плоть. При деяких із них у людини зберігається чутливість під час операції.

Поки рана гоїться, не можна вести статеве життя і краще носити вільний одяг, щоб уникнути неприємних відчуттів. Багато чоловіків побоюються болю після обрізання чи впливу на сексуальне життя. Але фахівці стверджують, що ускладнення після обрізання – велика рідкість.

Таким чином, обрізання, як і будь-яка операція, має деякі ризики, але вони невеликі. Якщо операція потрібна з медичних міркувань, її варто зробити. Якщо інші причини, наприклад традиція або невдоволення зовнішнім виглядом статевого члена, варто зважити всі за і проти зі своїм лікарем.