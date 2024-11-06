Производители вейпов повышают привлекательность своей продукции, добавляя ароматические компоненты в жидкости для электронных сигарет. Особенно популярны среди молодежи вейпы с ягодными и фруктовыми запахами, которые создают сладковатый вкус, давая ложное ощущение безопасности во время вейпинга, пишет 24 Канал со ссылкой PNAS.

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Новое исследование вейпов

Однако за этим обманчивым комфортом могут скрываться серьезные риски для здоровья. Канадские медики недавно провели исследование на лабораторных мышах, изучая влияние паров от электронных сигарет с ароматизаторами и без них. Исследование стало ответом на сообщения о повреждении легких у подростков, которые использовали вейпы.

В рамках эксперимента животных подвергали воздействию паров никотиносодержащих электронных сигарет в течение нескольких дней. Использовались два варианта жидкостей, одной из которых была добавка с ягодным вкусом под названием Razzy3Some, наряду с пропиленгликолем и растительным глицерином.

Применяя современные методы визуализации, ученые исследовали состояние иммунных клеток в легких мышей. Результаты вызвали интерес у специалистов в области иммунологии, микробиологии и фармакологии.

Какой вкус вейпа самый опасный

Исследования показали, что компоненты вейпов с ягодными ароматами нарушают функционирование альвеолярных макрофагов – клеток, которые выполняют ключевую роль в местном иммунитете легких. Эти клетки отвечают за удаление пыли и посторонних частиц из дыхательных путей.

Таким образом, использование ягодных вейпов делает организм более чувствительным к респираторным инфекциям, в отличие от неароматизированных электронных сигарет, которые не вызывают подобного эффекта.

Ученые подчеркивают необходимость выявления конкретных химических веществ, которые отвечают за ослабление иммунной защиты легких, а также подтверждение того, что наблюдаемые изменения у мышей имеют аналогичное влияние на людей. Эти вопросы будут рассматриваться в будущих исследованиях.