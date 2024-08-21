От инсульта до диабета: нашли новое негативное влияние кето-диеты

Новое исследование выявило потенциальные риски, связанные с кетогенной диетой, включая угрозу развития кардиоваскулярных заболеваний, инсульта, диабета 2 типа и синдрома раздраженного кишечника. Эти результаты могут заставить людей переосмыслить применение кетогенной диеты из-за возможных осложнений.

Новое исследование кето-диеты

Под наблюдением ученых из Университета Бата в Великобритании 53 здоровых взрослых в течение 4 – 12 недель придерживались одной из трех диет: кетогенной с низким содержанием углеводов, с низким содержанием сахара или умеренной по содержанию сахара и углеводов.

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Исследование показало, что кетогенная диета приводит к повышению уровня холестерина, сокращение количества полезных кишечных бактерий и ухудшение способности организма усваивать сахар, переключаясь на жиры как основной источник энергии.

И диета с низким содержанием сахара, и кетогенная диета способствовали снижению жировой массы без влияния на физическую активность участников. Предполагается, что для похудения целесообразнее сокращать потребление сахара, а не углеводов.

Ухудшение микробиома

К четвертой неделе исследования кетогенная диета привела к изменениям в микробиоме кишечника, в частности, к снижению количества бифидобактерий, которые зависят от пищевых волокон, уменьшение на кетогенной диете произошло на 40% по сравнению с другими диетами. Эти изменения сохранялись и на 12 неделе, что указывает на возможные долгосрочные последствия для здоровья.

Повышение холестерина

Исследователи особенно обеспокоены влиянием кетогенной диеты на уровень холестерина, тогда как участники на диете с низким содержанием сахара к 12 неделе даже снизили его уровень.

Несмотря на уменьшение жировой массы, кетогенная диета увеличивает уровень вредных жиров. Длительное соблюдение такой диеты может привести к серьезным последствиям для здоровья, включая риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта,

– отметили ученые.

Риск диабета

Кетогенная диета также снижала уровень глюкозы, но ухудшала способность организма обрабатывать углеводы. У людей на кето-диете также наблюдалось повышение уровня фермента PDK4, характерное для диабета 2 типа, а также снижение уровней фермента AMPK и белка GLUT4, важных для метаболизма глюкозы.