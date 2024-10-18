Прорыв в понимании болезни Альцгеймера: обнаружили новый механизм развития

Ученые обнаружили двухфазное развитие болезни Альцгеймера. Начальная стадия заболевания протекает медленно и имеет скрытый характер, поражая определенные виды клеток до возникновения явных проблем с памятью. Дальнейшее значительное ухудшение состояния мозга связано со второй стадией, которая характеризуется появлением основных симптомов.

Болезнь Альцгеймера – самая распространенная форма деменции, характеризуется постепенным отмиранием клеток мозга и была впервые описана в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером, пишет Nature Neuroscience.

Также на тему Ученые реабилитировали яйца: кому они приносят особую пользу

Это нейродегенеративное заболевание вызывает нарушение памяти, интеллекта и эмоционального контроля. Ее чаще всего диагностируют у людей старше 65 лет, но многие повреждения мозга начинаются гораздо раньше, до появления первых симптомов.

Новое исследование болезни Альцгеймера

Ранее считалось, что болезнь прогрессирует через несколько этапов с гибелью клеток, воспалениями и образованием бляшек из белков. Однако новое исследование Института Аллена в Сиэтле показало, что болезнь меняет структуру мозга в две фазы.

Используя современные методы генетического анализа, исследователи проанализировали образцы более 3,4 миллиона ядер клеток из средней височной извилины мозга 84 умерших доноров на разных стадиях болезни Альцгеймера. Создание мультимодальной карты мозговых клеток позволило выявить две отдельные фазы развития заболевания.

Две фазы развития болезни Альцгеймера

Первая фаза характеризуется медленным развитием патологии и повреждением определенных типов клеток, включая тормозные нейроны, что приводит к нарушению нейронных цепей. Вторая фаза сопровождается быстрым увеличением патологических изменений, потерей активных нейронов и разрушениями, проявляющихся потерей памяти и другими серьезными симптомами.

Это открытие не только улучшает понимание механизмов развития болезни на разных этапах, но также может стать основой для новых способов диагностики и целевой терапии, способных замедлить или предотвратить дальнейшее повреждение мозга.