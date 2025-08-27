Ученые из Килского университета (Великобритания) совместно с коллегами из Университета Амстердама провели эксперимент, чтобы выяснить, как ругань влияет на силу и внимание, сообщает 24 Канал со ссылкой на Quarterly Journal of Experimental Psychology.

Новое исследование влияния мата

Для этого они пригласили к участию 52 студентов (средний возраст – 21 год, большинство – девушки) и разделили их на две группы. Первая группа должна была в течение 10 секунд повторять выбранные ими бранные слова, вторая – произносить нейтральные выражения. Далее всех участников проверяли на силу хвата с помощью динамометра.

На следующем этапе студенты прошли тест на внимательность, решая, в какую сторону на экране направлены стрелки – за количеством ошибок и специфическими настройками мозга следили с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Ругань прибавляет силы

Результаты оказались неожиданными: те, кто использовал ненормативную лексику, оказались сильнее – их средний показатель силы хвата был выше на 1,4 килограмма. Однако при тесте на внимательность разницы между группами не оказалось: количество ошибок и реакции мозга оставались примерно одинаковыми.

Психологи объясняют это тем, что ругань на короткое время "снимает тормоза" в сознании, снижая самоконтроль и позволяя человеку больше сконцентрироваться на действии, высвободить энергию и быстрее достичь своей цели. В то же время этот эффект настолько кратковременный, что не влияет на способность вовремя замечать и анализировать собственные ошибки.

Исследователи отмечают, что нужны дополнительные работы, чтобы лучше понять, как и почему именно бранные слова влияют на человека.