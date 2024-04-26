Когда нужно употребить что-то невкусное: как обмануть вкусовые рецепторы

Что делать, если приходится принимать отвратительные лекарства или возникло желание переключиться на здоровое питание, вопреки привычке уплетать картошку фри и гамбургеры? Способен ли человек обмануть свои вкусовые рецепторы и как это сделать?

Вкусовые рецепторы – это миниатюрные чувствительные органы, которые дают нам возможность воспринимать вкус. Они размещаются в небольших бугорках, которые покрывают язык. Вкусовые рецепторы позволяют нам определить, что мы едим или пьем, и понять, вкусно это или нет.

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Эта информация делает наше питание более приятным и предупреждает нас о потенциальных опасностях, такие как испорченная еда. Вкусовые рецепторы способны обнаруживать пять основных вкусов: сладкое, соленое, горькое, кислое и умами (этот вкус обычно ассоциируется с продуктами, содержащими глутамат).

Иногда мы сталкиваемся с ситуациями, когда необходимо принимать неприятные на вкус лекарства или придерживаться диеты, и в этих случаях было бы полезно знать, как обмануть наши вкусовые рецепторы.

Метод № 1: Используем обоняние

Вкусовые рецепторы играют свою роль, но наш нос также вносит существенный вклад в восприятие вкуса. Если избежать запаха еды, возможно, удастся обмануть вкус. Например, можно зажать нос во время потребления лекарств, чтобы смягчить восприятие вкуса. А потом можно выпить немного воды, чтобы очистить вкусовые рецепторы.

Метод № 2: Исключаем слюну

Вкус очень зависит от слюны. Наше восприятие вкуса пищи зависит от того, как она взаимодействует с нашей слюной. Поэтому перед приемом неприятных на вкус лекарств можно высушить язык с помощью салфетки или бумажного полотенца.

Метод №3: Пить холодную воду

Вкус пищи может не меняться в зависимости от ее температуры. Поэтому можно выпить стакан холодной воды или рассосать кусок льда перед едой или лекарствами, чтобы обмануть вкусовые рецепторы.

Другие методы

Если вы хотите обмануть свои вкусовые рецепторы, чтобы уменьшить потребление фаст-фуда и жирной пищи, используйте свежие ингредиенты в своих здоровых рецептах. Например, свежий чеснок имеет более насыщенный вкус и аромат, чем сушеный.

Также можно приготовить картофель, запекая его в духовке, вместо привычного фри. Это поможет создать иллюзию, что картофель был приготовлен на глубокой жарке, хотя на самом деле он просто был запечен.

Интересно, что генетика человека может влиять на его вкусовые рецепторы, поэтому некоторые продукты могут вызывать неприятные ощущения у разных людей. Например, некоторым людям капуста кажется слишком горькой, тогда как другие утверждают, что кинза имеет вкус мыла.