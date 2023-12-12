Нужно ли носить шапку зимой: опровергаем самые популярные мифы о головных уборах

В детстве, когда мы отказывались надеть шапку перед школой, взрослые пугали нас угрозой для серьезных заболеваний. Мы выяснили, насколько важна шапка на самом деле и опровергли самые распространенные мифы.

Миф первый: без шапки можно заболеть менингитом.

Это утверждение ошибочно. Менингит – воспалительный процесс в оболочках мозга, вызывают его вирусы и бактерии, а отсутствие шапки не влияет на вероятность заражения.

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Несмотря на то, что в прошлом говорили о связи менингита с переохлаждением, исходя из того, что он чаще всего проявляется зимой, в современной медицине эту теорию опровергли. Лучшей защитой от менингита является вакцинация и соблюдение гигиенических мер.

Миф второй: выход на мороз с мокрыми волосами гарантирует простуду

Этот миф возник благодаря исследованию немецкого ученого времени первой мировой войны, однако дальнейшие исследования не нашли подтверждения этой теории. Врачи утверждают, что простуда возникает от вируса, а не температуры тела.

Миф третий: без шапки тело теряет больше тепла из-за головы

Потеря тепла происходит равномерно со всех участков тела, подверженных воздействию низких температур. Однако, не стоит забывать о том, что дети могут терять больше тепла из-за головы из-за особенностей пропорций тела.

Миф четвертый: без шапки можно заболеть отитом.

Отит вызывают определенные микроорганизмы и риск заражения увеличивается зимой не из-за отсутствия шапки, а вследствие сезонного распространения этих патогенов. Но уши действительно склонны к обморожению, особенно при низких температурах и ветре.

Таким образом, несмотря на то, что шапка и другие теплые вещи не защищают от простудных заболеваний, необходима защита от переохлаждения и обморожений.