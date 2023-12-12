Чи потрібно носити шапку взимку: спростовуємо найпопулярніші міфи про головні убори

У дитинстві, коли ми відмовлялися одягати шапку перед школою, дорослі лякали нас загрозою для серйозних захворювань. Ми зʼясували, наскільки важливою є шапка насправді та спростували найпоширеніші міфи.

Міф перший: без шапки можна захворіти на менінгіт

Це твердження помилкове. Менінгіт – запальний процес в оболонках мозку, його викликають віруси та бактерії, а відсутність шапки не впливає на ймовірність зараження.

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Попри те, що в минулому говорили про зв'язок менінгіту з переохолодженням, виходячи з того, що найчастіше він проявляється взимку, у сучасній медицині цю теорію спростували. Найкращим захистом від менінгіту є вакцинація та дотримання гігієнічних заходів.

Міф другий: вихід на мороз із мокрим волоссям гарантує застуду

Цей міф виник завдяки дослідженню німецького вченого доби першої світової війни, проте подальші дослідження не знайшли підтвердження цієї теорії. Лікарі стверджують, що застуда виникає від вірусу, а не від температури тіла.

Міф третій: без шапки тіло втрачає більше тепла через голову

Насправді втрата тепла відбувається рівномірно з усіх ділянок тіла, схильних до впливу низьких температур. Однак, не варто забувати про те, що діти можуть втрачати більше тепла через голову через особливості пропорцій тіла.

Міф четвертий: без шапки можна захворіти на отит

Отит викликають певні мікроорганізми й ризик зараження збільшується взимку не через відсутність шапки, а внаслідок сезонного збільшення поширення цих патогенів. Але вуха і справді схильні до обмороження, особливо при низьких температурах і вітрі.

Таким чином, попри те, що шапка та інші теплі речі не захищають від застудних захворювань, вони є необхідним захистом від переохолодження та обморожень.