Отсутствие интереса к сексу у мужчин может указывать на риск ранней смерти

Согласно недавно опубликованному исследованию, отсутствие сексуального интереса может указывать на повышенный риск ранней смерти среди мужчин.

Группа исследователей из Университета Ямагата обнаружила корреляцию между отсутствием сексуального интереса и риском ранней смерти среди мужчин.

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Новое исследование мужского здоровья

Ученые проанализировали данные о 20 969 человек (8 558 мужчин и 12 411 женщин) в возрасте от 40 лет. В течение шести лет они проходили регулярные медицинские осмотры и оценили уровень своего сексуального интереса.

За время исследования умерло 503 испытуемых. Анализ полученных данных показал, что смертность от рака и других причин была значительно выше у мужчин, которые меньше интересовались сексом.

Слабое либидо повышает риск ранней смерти

Эта связь сохранялась даже тогда, когда ученые учитывали такие факторы как возраст, гипертония, диабет, курение, употребление алкоголя, индекс массы тела, образование, семейное положение и уровень психологического стресса.

Хотя сексуальная активность считается полезной для психологического здоровья и благополучия пожилых людей, связь между сексуальным интересом и долголетием ранее не исследовалась,

– отметили авторы новой работы.

Ученые предполагают, что отсутствие сексуального интереса у мужчин может быть связано с «нездоровым образом жизни». Однако они напоминают, что найденная корреляция не говорит непосредственно о причинно-следственной связи.