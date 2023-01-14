Відсутність інтересу до сексу у чоловіків може вказувати на ризик ранньої смерті

Згідно з нещодавно опублікованим дослідженням, відсутність сексуального інтересу може вказувати на підвищений ризик ранньої смерті серед чоловіків.

Група дослідників з Університету Ямагата виявила кореляцію між відсутністю сексуального інтересу та ризиком ранньої смерті серед чоловіків.

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Нове дослідження чоловічого здоров'я

Вчені проаналізували дані про 20 969 осіб (8 558 чоловіків та 12 411 жінок) віком від 40 років. Протягом шести років вони проходили регулярні медичні огляди та оцінили рівень свого сексуального інтересу.

За час дослідження померло 503 піддослідних. Аналіз отриманих даних показав, що смертність від раку та інших причин були значно вищою у чоловіків, які менше цікавилися сексом.

Слабке лібідо підвищує ризик ранньої смерті

Цей зв'язок зберігався навіть тоді, коли вчені враховували такі фактори, як вік, гіпертонія, діабет, куріння, вживання алкоголю, індекс маси тіла, освіта, сімейний стан та рівень психологічного стресу.

Хоча сексуальна активність вважається корисною для психологічного здоров'я та благополуччя людей похилого віку, зв'язок між сексуальним інтересом і довголіттям раніше не досліджувався,

– зазначили автори нової роботи.

Вчені припускають, що відсутність сексуального інтересу у чоловіків може бути пов'язана з «нездоровим способом життя». Однак вони нагадують, що знайдена кореляція не говорить безпосередньо про причинно-наслідковий зв'язок.