Нужна ли диета для поддержания кислотно-щелочного баланса
Источник:Punned
Щелочная диета основана на предположении о том, что определенные продукты могут влиять на кислотно-щелочной баланс организма, а поддержание щелочной среды улучшает здоровье и предотвращает болезни. Однако эта идея не доказана.
Регуляция кислотности в организме
Баланс между кислотностью и щелочностью в организме называется кислотно-щелочной баланс. рН– величина, которая показывает, насколько раствор кислотный или щелочной: pH < 7 – кислотный раствор; pH = 7 – нейтральный; pH > 7 – щелочной раствор.
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Даже незначительное отклонение кислотно-щелочного баланса от нормы может оказать серьезное влияние на многие органы. Поэтому организм запускает автоматические компенсаторные механизмы., возвращающие рН крови к нормальному значению.
Защитные системы для поддержания баланса:
- легкие;
- почки;
- буферные системы.
Наш организм поддерживает постоянный уровень рН в крови вне зависимости от диеты.
Как должна действовать щелочная диета
Поклонники щелочной диеты классифицируют продукты в зависимости от того, сколько кислот они производят при переваривании. Это количество не обязательно совпадает с уровнем кислотности продуктов в сыром виде.
Главное правило щелочной диеты– избегать продуктов, образующие кислоту, и употреблять больше щелочных продуктов.
К кислотообразующим продуктам относятся:
- мясо (говядина, свинина или птица);
- яйца;
- молочные продукты;
- рыба;
- зерновые;
- алкоголь.
К щелочным продуктам:
- фрукты;
- овощи;
- орехи;
- бобовые.
И хотя нет убедительных доказательств, что pH пищи влияет на общее состояние здоровья, улучшение самочувствия все же возможно. Но это связано не с изменением pH, а с увеличением потребления овощей и фруктов и уменьшением потребления высококалорийных продуктов.
Польза растительных продуктов неоспорима. Но очень строгие ограничения других продуктов могут привести к дефициту важных питательных веществ., например белка, железа, кальция и других.