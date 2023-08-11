Новый штамм коронавируса: количество больных в мире выросло на 80% в месяц

В мире активно распространяется новый вариант штамма Омикрон коронавируса. Наблюдается устойчивый рост зарегистрированных случаев варианта EG.5.

С мая 2023 г. ВОЗ перестала оценивать пандемию коронавируса как чрезвычайную ситуацию, но в организации предупредили, что вирус с нами надолго он все еще меняется и продолжает убивать.

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Новый вариант коронавируса

Распространение нового подварианта EG.5 это подтверждает: его впервые обнаружили в феврале этого года, а к 7 августа EG.5 зарегистрировали уже в 51 стране, в том числе Китае, США, Южной Корее, Японии, Канаде, Австралии, Сингапуре, Великобритании и ряде. стран Европы.

Глобальная распространенность EG.5 с 17 по 23 июля 2023 г. составила 17,4%. Это существенный рост по сравнению с показателями четырехнедельной давности (19 – 25 июня 2023 года), когда распространенность EG.5 составила 7,6%,

– объяснили в ВОЗ.

К особенностям EG.5 специалисты относятся наличие дополнительной аминокислотной мутации F456L в его шиповом белке по сравнению с родительским подвариантом XBB.1.9.2 и XBB.1.5.

Насколько опасен EG.5

Риск для здоровья людей от EG.5 оценивают как относительно низкий. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что опасность не выше той, которую несут другие циркулирующие сегодня в мире варианты SARS-CoV-2.

Однако организация внесла EG.5 в перечень подвариантов, которые "имеют интерес". Ранее ему предоставили статус "вариант под наблюдением", что говорило о более низком уровне риска для здоровья людей.

В ВОЗ считают, что EG.5 может привести к росту заболеваемости и стать доминирующим вариантом в некоторых странах или даже в глобальном масштабе. Учитывая это, организация рекомендовала странам делиться данными о росте случаев EG.5 и следить за изменениями в тяжести течения болезни.