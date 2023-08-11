Новий штам коронавірусу: кількість хворих у світі зросла на 80% за місяць

У світі активно поширюється новий варіант штаму Омікрон коронавірусу. Спостерігається стале зростання зареєстрованих випадків варіанту EG.5.

З травня 2023 року ВООЗ перестала оцінювати пандемію коронавірусу як надзвичайну ситуацію, але в організації попередили, що вірус з нами надовго він все ще змінюється і продовжує вбивати.

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Новий варіант коронавірусу

Поширення нового підваріанту EG.5 це підтверджує: його вперше виявили в лютому цього року, а до 7 серпня EG.5 зареєстрували вже в 51 країні, зокрема Китаї, США, Південній Кореї, Японії, Канаді, Австралії, Сінгапурі, Великій Британії та низці країн Європи.

Глобальна поширеність EG.5 з 17 по 23 липня 2023 року становила 17,4%. Це суттєве зростання, порівняно з показниками чотиритижневої давності (19 – 25 червня 2023 року), коли поширеність EG.5 становила 7,6%,

– пояснили у ВООЗ.

До особливостей EG.5 фахівці відносять наявність додаткової амінокислотної мутації F456L у його шиповому білку порівняно з батьківським підваріантом XBB.1.9.2 та XBB.1.5.

Наскільки небезпечний EG.5

Ризик для здоров'я людей від EG.5 оцінюють як відносно низький. У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що небезпека не вища за ту, яку несуть інші варіанти SARS-CoV-2, що циркулюють сьогодні у світі.

Проте організація внесла EG.5 до переліку підваріантів, які "мають інтерес". Раніше йому надали статус "варіант під наглядом", що говорило про нижчий рівень ризику для здоров'я людей.

У ВООЗ вважають, що EG.5 може спричинити зростання захворюваності та стати домінуючим варіантом у деяких країнах або навіть у глобальному масштабі. З огляду на це організація рекомендувала країнам ділитися даними про зростання випадків EG.5 та стежити за змінами у тяжкості перебігу хвороби.