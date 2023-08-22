Не из-за лекарств: нашли новый основной механизм повышения устойчивости к антибиотикам

Устойчивость к антибиотикам считается серьезной проблемой глобального здравоохранения. В 2019 году из-за нее произошло около 1 миллиона 270 тысяч преждевременных смертей во всем мире. И хотя нерациональное использование антибиотиков выступает основной причиной устойчивости к ним, существует свидетельство, что основным путем его распространения является воздух.

Было показано, что ПИМ-2,5, а это частицы размером менее 2,5 микрометров, которые являются основным загрязнителем воздуха, содержит разнообразные устойчивые к антибиотикам бактерии и переносимые между средами гены устойчивости к антибиотикам, непосредственно вдыхаемые человеком, вызывая повреждение дыхательных путей и инфекции.

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Новое исследование антибиотикорезистентности

Кроме того, частицы ПИМ-2,5 могут увеличивать проницаемость клеточных мембран, что повышает эффективность горизонтального переноса генов, ускоряя эволюцию и обмен элементами стойкости к антибиотикам у бактериальных патогенов. Однако глобальных количественных оценок такого влияния нет.

Исследователи из Китая проанализировали данные о загрязнении воздуха и устойчивости к антибиотикам за период с 2000 по 2018 год из 116 стран. Окончательный набор данных включал более 11,5 миллиона записей, среди которых были данные о резистентности 9 патогенов и 43 антибиотики.

Грязный воздух повышает устойчивость к антибиотикам.

Ученые обнаружили значительные постоянные корреляции между ПИМ-2,5 и устойчивостью к антибиотикам во всем мире, у стойких штаммов бактерий, и со временем эти корреляции усиливались. Высокие уровни устойчивости к антибиотикам были обнаружены в Северной Африке, Ближнем Востоке и Южной Азии. В то время как в Европе и Северной Америке уровни устойчивости к антибиотикам были низкими.

Среднее увеличение концентрации ПИМ-2,5 на 1 микрограмм на кубический метр воздуха связано с увеличением резистентности к антибиотикам на половину процента. Загрязнение воздуха оказалось одним из основных факторов устойчивости к антибиотикам. На его долю приходилось почти 11% изменения совокупной стойкости.

За ним следовали загрязнение воды и нерациональное применение антибиотиков. Устойчивость к антибиотикам обусловлена ПИМ-2,5 повлекла, по оценкам, 480 тысяч преждевременных смертей в 2018 году. Ученые смоделировали два сценария развития событий:

Первый – человечество не делает ничего для снижения загрязнения воздуха. В таком случае к 2050 году во всем мире устойчивость к антибиотикам вырастет на 17%, а ежегодные случаи смерти, связанные с этим, увеличатся на 56%.

– человечество не делает ничего для снижения загрязнения воздуха. В таком случае к 2050 году во всем мире устойчивость к антибиотикам вырастет на 17%, а ежегодные случаи смерти, связанные с этим, увеличатся на 56%. Второй – это полномасштабная политика очистки воздуха путем снижения концентрации ПИМ-2,5. Каждые 5 микрограмм на кубический метр воздуха снизят глобальную устойчивость к антибиотикам на 16,8%. Это сократит избыточную смертность примерно на 23% к 2050 году.

По мнению ученых, эти первые убедительные доказательства глобального влияния загрязнения воздуха на развитие устойчивости к антибиотикам помогут в разработке экологической политики в разных странах, направленной на контроль загрязнения воздуха.