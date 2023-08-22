Не через ліки: знайшли новий основний механізм підвищення стійкості до антибіотиків

Стійкість до антибіотиків вважається серйозною проблемою глобальної охорони здоров'я. У 2019 році через неї відбулося приблизно 1 мільйон 270 тисяч передчасних смертей у всьому світі. І хоча нераціональне використання антибіотиків виступає основною причиною стійкості до них, існує свідчення, що основним шляхом її поширення є повітря.

Було показано, що ПІМ-2,5, а це частинки розміром менше 2,5 мікрометрів, які є основним забруднювачем повітря, містить різноманітні стійкі до антибіотиків бактерії та гени стійкості до антибіотиків, що переноситься між середовищами та безпосередньо вдихається людиною, спричиняючи пошкодження дихальних шляхів та інфекцію.

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Нове дослідження антибіотикорезистентності

Крім того, частинки ПІМ-2,5 можуть збільшувати проникність клітинних мембран, що підвищує ефективність горизонтального перенесення генів, прискорюючи еволюцію та обмін елементами стійкості до антибіотиків у бактеріальних патогенів. Однак глобальних кількісних оцінок такого впливу немає.

Дослідники з Китаю проаналізували дані про забруднення повітря та стійкість до антибіотиків за період з 2000 по 2018 рік зі 116 країн. Остаточний набір даних включав понад 11,5 мільйонів записів, серед яких були дані про резистентність 9 патогенів та 43 антибіотики.

Брудне повітря підвищує стійкість до антибіотиків

Вчені виявили значущі постійні кореляції між ПІМ-2,5 і стійкістю до антибіотиків у всьому світі, у стійких штамів бактерій, і з часом ці кореляції посилювалися. Високі рівні стійкості до антибіотиків були виявлені в Північній Африці, на Близькому Сході та в Південній Азії. Тоді як у Європі та Північній Америці рівні стійкості до антибіотиків були низькими.

Середнє збільшення концентрації ПІМ-2,5 на 1 мікрограм на кубічний метр повітря пов'язане зі збільшенням резистентності до антибіотиків на половину відсотка. Забруднення повітря виявилося одним з основних чинників стійкості до антибіотиків. На його частку припадало майже 11% зміни сукупної стійкості.

За ним слідували забруднення води і нераціональне застосування антибіотиків. Стійкість до антибіотиків зумовлена ПІМ-2,5 спричинила, за оцінками, 480 тисяч передчасних смертей у 2018 році. Науковці змоделювали два сценарії розвитку подій:

Перший – людство не робить нічого для зниження забруднення повітря. В такому разі до 2050 року в усьому світі стійкість до антибіотиків зросте на 17%, а щорічні випадки смерті, пов'язані з цим, збільшаться на 56%.

– людство не робить нічого для зниження забруднення повітря. В такому разі до 2050 року в усьому світі стійкість до антибіотиків зросте на 17%, а щорічні випадки смерті, пов'язані з цим, збільшаться на 56%. Другий – це повномасштабна політика очищення повітря шляхом зниження концентрації ПІМ-2,5. Кожні 5 мікрограмів на кубічний метр повітря зменшать глобальну стійкість до антибіотиків на 16,8%. Це скоротить надлишкову смертність приблизно на 23% до 2050 року.

На думку науковців, ці перші переконливі докази глобального впливу забруднення повітря на розвиток стійкості до антибіотиків допоможуть у розробці екологічної політики в різних країнах, спрямованої на контроль забруднення повітря.