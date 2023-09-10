Новый датчик способен выявить будущее отторжение трансплантируемого органа

Ученые разработали устройство, такой нанодатчик, который реагирует на отторжение почки на 3 недели раньше, чем другие методы мониторинга.

Открытие принадлежит американским учёным из Северо-Западного университета. Это важно, ведь в США и мире, в частности, живут многие люди с трансплантированными почками.

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Как работает устройство

Этот нанодатчик, расположенный под почечной фиброзной капсулой, способен обнаруживать изменения температуры, связанные с реакциями на отторжение.

При возникновении проблемы устройство передает сообщение на смартфон или планшет. Этот способ диагностики особенно важен, ведь отторжение органов часто начинается без имеющихся симптомов.

Обычно контроль состояния здоровья пациентов, живущих с пересаженными почками, осуществляется с помощью анализов крови или биопсии. Однако эти методы не всегда точны и безопасны.

Преимущества датчика

Крошечное устройство размером всего 0,3 на 0,7 сантиметров обеспечивает надежный мониторинг и может быть установлено без сложного хирургического вмешательства.

Ученые хотят также разработать датчик с аккумуляторной батареей для более длительного использования, но исследования все еще продолжаются. Однако потенциально новое устройство, возможно, будет использоваться не только для почек, но и для других органов.