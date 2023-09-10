Новий датчик здатний виявити майбутнє відторгнення трансплантованого органу

Учені розробили пристрій, такий собі нанодатчик, який реагує на відторгнення нирки на 3 тижні раніше, ніж інші методи моніторингу.

Відкриття належить американським вченим з Північно-Західного університету. Це важливо, адже у США та світі, зокрема, живе багато людей з трансплантованими нирками.

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Як працює пристрій

Цей нанодатчик, розташований під фіброзною нирковою капсулою, здатний виявляти зміни температури, пов'язані з реакціями на відторгнення.

Якщо є проблема, пристрій передає повідомлення на смартфон чи планшет. Цей спосіб діагностики особливо важливий, адже відторгнення органів часто починається без наявних симптомів.

Зазвичай контроль стану здоров'я пацієнтів, які живуть з пересадженими нирками, відбувається за допомогою аналізів крові чи біопсії. Однак ці методи не завжди точні та безпечні.

Переваги датчика

Натомість крихітний пристрій розміром лише 0,3 на 0,7 сантиметрів забезпечує надійний моніторинг і може бути встановлений без складного хірургічного втручання.

Вчені хочуть також розробити датчик з акумуляторною батареєю для тривалішого використання, але дослідження все ще тривають. Однак, потенційно, новий пристрій, можливо, використовуватимуть не тільки для нирок, а й для інших органів.