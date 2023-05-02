Назвали группу людей, для которых употребление соли является самым опасным

Новое открытие удивило ученых, оказалось, что повышенная чувствительность к соли повышает риск гипертонии. Раньше они полагали, что все наоборот: гипертония увеличивает чувствительность.

Известно, что употребление соли в избыточных количествах увеличивает риск развития артериальной гипертонии. Люди с повышенной чувствительностью к соли врачи называют тех, у кого организм реагирует на соль повышением давления сильнее, чем у других.

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Ученые знают об этом феномене сравнительно давно. Однако связь между солью, чувствительностью организма к ней и артериальным давлением до сих пор изучена плохо. К примеру, открытым оставался вопрос: повышенная чувствительность к соли – причина гипертонии или ее следствие?

Новое исследование влияния соли

В новом исследовании ученые из США и Китая определили уровень чувствительности к соли у 1604 человек, артериальное давление у которых было ниже 140/90 миллиметров ртутного столба (т.е. у них не было гипертонии). Для этого они сначала в течение недели держали участников на диете с низким содержанием соли, затем неделю на диете с ее большим количеством. Параллельно с этим они следили, как изменяется артериальное давление участников. За ними наблюдали более семи лет.

Чувствительность к соли повышает риск гипертонии

Авторы обнаружили, что у людей с повышенной чувствительностью к соли риск развития гипертонии был на 43% выше, чем у людей с обычной чувствительностью. Ученые считают, что их новые данные свидетельствуют, что повышенная чувствительность к соли именно причина, а не следствие гипертонии.

Это действительно поддерживает идею, что нам нужно уделять больше внимания уменьшению потребления соли среди всех людей, ведь контроль АД снижает риск инфарктов и инсультов.

– считает Джианг Хи, соавтор исследования.

Еще одной целью ученых было выявление генов, ответственных за повышенную чувствительность к соли и связанных с ней биомаркеров. Однако в этом исследовании авторам этого не удалось сделать. Они считают, что в будущих исследованиях необходимо определить способы быстрого обнаружения людей с высокой чувствительностью к соли.

Ученые надеются, что впоследствии персонализированная медицина предоставит разные средства для лечения и профилактики гипертонии у разных групп пациентов.