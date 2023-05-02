Назвали групу людей, для яких споживання солі є найнебезпечнішим

Нове відкриття здивувало вчених, виявилося що підвищена чутливість до солі підвищує ризик гіпертонії. Раніше вони вважали, що все навпаки: гіпертонія збільшує чутливість.

Відомо, що вживання солі у надмірних кількостях збільшує ризик розвитку артеріальної гіпертонії. Людьми із підвищеною чутливістю до солі лікарі називають тих, у кого організм реагує на сіль підвищенням тиску сильніше, ніж у інших.

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Вчені знають про цей феномен порівняно давно. Однак зв'язок між сіллю, чутливістю організму до неї та артеріальним тиском досі вивчений погано. Наприклад, відкритим залишалося питання: підвищена чутливість до солі – причина гіпертонії чи її наслідок?

Нове дослідження впливу солі

У новому дослідженні вчені зі США та Китаю визначили рівень чутливості до солі у 1604 осіб, артеріальний тиск у яких був нижчим за 140/90 міліметрів ртутного стовпа (тобто, у них не було гіпертонії). Для цього вони спочатку протягом тижня "тримали" учасників на дієті з низьким вмістом солі, потім тиждень на дієті з її великою кількістю. Паралельно з цим вони слідкували, як змінюється артеріальний тиск учасників. За ними спостерігали понад сім років.

Чутливість до солі підвищує ризик гіпертонії

Автори виявили, що у людей з підвищеною чутливістю до солі ризик розвитку гіпертонії був на 43% вищим, ніж у людей зі звичайною чутливістю. Вчені вважають, що їхні нові дані свідчать, що підвищена чутливість до солі – саме причина, а не наслідок гіпертонії.

Це дійсно підтримує ідею, що нам потрібно приділяти більше уваги зменшенню споживання солі серед усіх людей, адже контроль артеріального тиску знижує ризик інфарктів та інсультів

– вважає Джіанг Хі, співавтор дослідження.

Ще однією метою вчених було виявлення генів, які відповідальні за підвищену чутливість до солі, та пов'язаних з нею біомаркерів. Однак у цьому дослідженні авторам цього не вдалося зробити. Вони вважають, що в майбутніх дослідженнях потрібно визначити способи швидкого виявлення людей із високою чутливістю до солі.

Вчені сподіваються, що згодом персоналізована медицина надасть різні засоби для лікування та профілактики гіпертонії у різних груп пацієнтів.