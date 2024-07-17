Более мощный в сотню раз: создали новую версию известного антибиотика

Создали усовершенствованную версию бацитрацина – одного из самых распространенных антибиотиков в мире. Он значительно эффективнее предыдущей версии.

Результатов достигли нидерладские исследователи из Института Лейдена. Выводы опубликовали в научном журнале PNAS.

Смотрите также В Украине изменят правила выдачи больничных: что изменится

Насколько эффективнее антибиотик

Антибиотики обычно производятся микроорганизмами, живущими в почве, и не всегда они подходят для защиты человеческого организма.

Поэтому, создание новой версии бацитрацина с лучшими свойствами, является достаточно весомым достижением. Ученые объяснили, что действие усовершенствованного антибиотика значительно превысило действие уже имеющегося препарата.

Новый бацитрацин оказался гораздо более эффективным в предотвращении роста некоторых устойчивых бактерий.

Это важно в контесте того, что антибиотикорезистентность – одна из главных проблем, которая беспокоит врачей-инфекционистов всего мира.