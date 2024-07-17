Потужніший у сотню разів: створили нову версію відомого антибіотика

Створили удосконалену версію бацитрацину – одного з найпоширеніших антибіотиків у світі. Він значно ефективніший за попередню версію.

Результатів досягли нідерладські дослідники з Інституту Лейдена. Висновки опублікували у науковому журналі PNAS.

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Наскільки ефективніший антибіотик

Антибіотики зазвичай виробляються мікроорганізмами, що мешкають у ґрунті, і не завжди вони підходять для захисту людського організму.

Тож, створення нової версії бацитрацину з кращими властивостями, є досить вагомим досягненням. Учені пояснили, що дія удосконаленого антибіотика значно перевищила дію вже наявного препарату.

Новий бацитрацин виявився набагато ефективнішим у запобіганні росту деяких стійких бактерій.

Це важливо у контесті того, що антибіотикорезистентність – одна з головних проблем, яка турбує лікарів-інфекціоністів всього світу.