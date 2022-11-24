Разработали новую вакцину против рака: какова ее эффективность

Вакцина DCVax-L использует иммунные клетки пациентов для борьбы с раком мозга. Это продлило жизнь пациентов на многие месяцы или, в некоторых случаях, на годы.

Об этом свидетельствуют данные третьей фазы клинических испытаний. Это впервые, когда были достигнуты столь значительные результаты в лечении глиобластомы. Обычно люди с этим заболеванием живут в среднем всего 12 – 18 месяцев после диагноза, а некоторые даже меньше.

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Но этот препарат помог пациенту из Британии прожить более восьми лет после получения DCVax. А другой мужчина все еще жив через семь лет после того, как перенес это заболевание.

Как действует новая вакцина против рака

Вакцину создают для каждого пациента индивидуально путем выделения из его крови специфических иммунных клеток, известных как дендритные клетки. Эти клетки затем учат на биомаркерах из образца опухоли пациента. Когда вакцину вводят обратно пациенту, она делится этой информацией, чтобы вся иммунная система организма распознала и атаковала цель.

Вакцину испытывали восемь лет и принимали участие более 300 пациентов из Великобритании, США, Канады и Германии, у всех которых была диагностирована глиобластома, агрессивная форма опухоли мозга у взрослых.

Оказалось, что вакцина продлевает жизнь и, что интересно, у пациентов, традиционно считавшихся более неблагоприятными, у пожилых людей и людей, для которых операция невозможна,

– отметил нейрохирург из больницы Королевского колледжа в Лондоне, профессор Кейюмарс Ашкан.

Эффективность вакцины

Пациенты с недавно диагностированным заболеванием, получившие вакцину, выживали в среднем 19,3 месяца по сравнению с 16,5 месяцами у получивших плацебо.

Участники с рецидивирующей глиобластомой, которые имели DCVax, жили в среднем 13,2 месяца после его получения по сравнению с 7,8 месяцами у тех, кто этого не делал. В общей сложности 13% людей, получивших вакцину, прожили не менее пяти лет после установления диагноза.