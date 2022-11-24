Розробили нову вакцину проти раку: яка її ефективність

Вакцина DCVax-L використовує імунні клітини пацієнтів для боротьби з раком мозку. Це продовжило життя пацієнтів на багато місяців або, в деяких випадках, на роки

Про це свідчать дані третьої фази клінічних випробувань. Це вперше, коли було досягнуто таких значних результатів у лікуванні гліобластоми. Зазвичай люди з цим захворюванням живуть у середньому всього 12 – 18 місяців після встановлення діагнозу, а деякі навіть менше.

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Але цей препарат допоміг пацієнту із Британії прожити понад вісім років після отримання DCVax. А інший чоловік все ще живий через сім років після того, як переніс це захворювання.

Як діє нова вакцина проти раку

Вакцину створюють для кожного пацієнта індивідуально шляхом виділення з його крові специфічних імунних клітин, відомих як дендритні клітини. Ці клітини потім навчають на біомаркерах зі зразка пухлини пацієнта. Коли вакцину вводять назад пацієнту, вона ділиться цією інформацією, щоб вся імунна система організму розпізнала та атакувала ціль.

Вакцину випробовували вісім років і брали участь понад 300 пацієнтів із Великобританії, США, Канади та Німеччини, у всіх яких була діагностована гліобластома, найагресивніша форма пухлини мозку у дорослих.

Виявилося, що вакцина продовжує життя і, що цікаво, у пацієнтів, які традиційно вважалися більш несприятливими, у людей похилого віку і людей, для яких операція неможлива,

– зазначив нейрохірург з лікарні Королівського коледжу в Лондоні, професор Кейюмарс Ашкан.

Ефективність вакцини

Пацієнти з нещодавно діагностованим захворюванням, які отримали вакцину, виживали в середньому 19,3 місяця порівняно з 16,5 місяцями у тих, хто отримав плацебо.

Учасники з рецидивною гліобластомою, які мали DCVax, жили в середньому 13,2 місяця після його отримання, порівняно з 7,8 місяцями у тих, хто цього не робив. Загалом 13% людей, які отримали вакцину, прожили не менше п’яти років після встановлення діагнозу.