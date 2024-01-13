Без побочных реакций: появилась новая терапия акне

Ученые разработали новый метод лечения акне, используя генномодифицированные бактерии. Это важно, ведь терапия уже показала свою эффективность и не имеет побочных реакций на организм.

Новые данные представила международная группа ученых из Лаборатории трансляционной синтетической биологии Университет Помпеу Фабра. Результаты опубликованы в журнале Nature Biotechnology.

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Команда решила сосредоточиться на изучении бактерий Cutibacterium Acnes, отвечающих за акне. Исследователи изменили их для секреции белка NGAL.

Детали исследования

Справка. Белок NGAL является ключевым медиатором лекарства против прыщей – изотретиноина, действие которого заключается в уменьшении выделения кожного сала и угнетении работы сальных желез.

Эксперименты на клетках кожи и мышах показали, что новый подход достаточно перспективен и эффективен.

"Редактирование генома Cutibacterium Acnes и продуцирование бактерий, способных производить NGAL, открывает перспективу для лечения прыщей и других изменений кожи", – говорится в выводах исследователей.

Ученые также подчеркнули, что существование этих механизмов в природе позволяет создать безопасную терапию с использованием "живых" терапевтических средств.

Почему это важно в контексте акне

Акне является одним из самых распространенных заболеваний кожи. Поэтому новые методы лечения достаточно важны и нужны. Более того, предлагаемый учеными метод с превращением бактерий не имеет нежелательных побочных эффектов, которые часто фиксируют при лечении традиционными антибиотиками и лекарственными препаратами.

Поэтому метод является отличным решением в области синтетической биологии.