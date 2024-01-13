Без побічних реакцій: з'явилась нова терапія акне
Джерело:Phys.org
Учені розробили новий метод лікування акне, використовуючи генномодифіковані бактерії. Це важливо, адже терапія уже показала свою ефективність та не має побічних реакцій на організм.
Нові дані представила міжнародна група вчених з Лабораторії трансляційної синтетичної біології Університету Помпеу Фабра. Результати опубліковані в журналі Nature Biotechnology.
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Команда вирішила зосередитись на вивченні бактерій Cutibacterium Acnes, які відповідають за виникнення акне. Дослідники модифікували їх для секреції білка NGAL.Довідка. Білок NGAL є ключовим медіатором ліків проти прищів – ізотретиноїну, дія якого полягає у зменшені виділення шкірного сала і пригніченні роботи сальних залоз.
Деталі дослідження
Експерименти на клітинах шкіри та мишах показали, що новий підхід досить перспективний та ефективний.
"Редагування геному Cutibacterium Acnes і продукування бактерій, які були б здатні виробляти NGAL, відкриває перспективу для лікування прищів та інших змін шкіри", – ідеться у висновках дослідників.
Вчені також наголосили, що існування цих механізмів у природі дає змогу створити безпечну терапію з використанням "живих" терапевтичних засобів.
Чому це важливо у контексті акне
Акне є одним із найпоширеніших захворювань шкіри. Тож, нові методи лікування є досить важливими і потрібними. Ба більше, що пропонований ученими метод із перетворенням бактерій не має небажаних побічних ефектів, які часто фіксують при лікуванні традиційними антибіотиками і лікарськими препаратами.
Тож метод є чудовим рішенням в галузі синтетичної біології.