Несколько минутные всплески физической активности снижают риск смерти

Австралийские ученые доказали, что короткие всплески физической активности в повседневной жизни, не относящиеся к целенаправленным занятиям спортом, связаны со снижением риска смерти от всех причин.

По последним данным, взрослому человеку нужно соблюдать норму в 150 – 300 минут физической активности средней интенсивности или 75 – 150 минут высокой интенсивности в неделю.

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При этом учитываются все происходящее, а не только походы в тренажерный зал или пробежка на стадионе. Эта рекомендация противоречит предыдущим, авторы которых настаивали, что короткие периоды физической активности (менее десяти минут) не имеют особой пользы для здоровья.

Новое исследование активности

Ученые из Сиднейского университета проверили, как короткие активности в повседневной жизни влияют на здоровье в долгосрочной перспективе, а также риск смерти от всех причин, сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Команда Эммануэля Стаматакиса и проанализировала данные 25 241 человека, хранящихся в Британском биобанке: их средний возраст составил 61,8 года, индекс массы тела – 27,6, 9,2% были курильщиками, 43,8% – мужчины; все спали примерно по 7,4 часа в день, причем никто усиленно не занимался спортом в свободное время. У участников были специальные браслеты с акселерометром для отслеживания активности.

Всплески активности уменьшают риск смерти

В общем, каждый человек находился в движении в течение 138,3 минуты в день, из них 98 минут активности были низкой интенсивностью, 25,9 минуты - умеренной, а лишь четыре минуты - высокой. Наблюдения продолжались в среднем 6,9 года, за это время 852 человека скончались.

Результаты показали, что у участников, которые имели за день три "всплеска" физической активности по одной – две минуты каждый, вероятность смерти от любых причин и рака падала на 38 – 40%, а от сердечно-сосудистых заболеваний – на 48 – 49 %, в отличие от людей, совсем не имевших активности.