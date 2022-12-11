Кількахвилинні сплески фізичної активності знижують ризик смерті

Австралійські вчені довели, що короткі сплески фізичної активності у повсякденному житті, які не належать до цілеспрямованих занять спортом, пов'язані зі зниженням ризику смерті від усіх причин.

За останніми даними, дорослій людині потрібно дотримуватися норми в 150 – 300 хвилин фізичної активності середньої інтенсивності або 75 – 150 хвилин високої інтенсивності на тиждень.

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При цьому враховуються всі події, а не тільки походи в тренажерний зал або пробіжка на стадіоні. Ця рекомендація суперечить попереднім, автори яких наполягали, що короткі періоди фізичної активності (менше десяти хвилин) не мають особливої ​​користі для здоров'я.

Нове дослідження активності

Вчені з Сіднейського університету перевірили, як короткі активності у повсякденному житті впливають на здоров'я у довгостроковій перспективі, а також на ризик смерті від усіх причин, серцево-судинних захворювань та раку.

Команда Еммануеля Стаматакіса і проаналізувала дані 25 241 особи, що зберігаються в Британському біобанку: їх середній вік склав 61,8 року, індекс маси тіла – 27,6, 9,2% були курцями, 43,8% – чоловіки; всі спали приблизно по 7,4 години на день, причому ніхто посилено не займався спортом у вільний час. Учасники мали спеціальні браслети з акселерометром для відстеження активності.

Сплески активності зменшують ризик смерті

Загалом кожна людина перебувала в русі протягом 138,3 хвилини на день, з них 98 хвилин активності були низькою інтенсивністю, 25,9 хвилини – помірною, а лише чотири хвилини – високою. Спостереження тривали в середньому 6,9 року, за цей час 852 особи померли.

Результати показали, що в учасників, які мали за день три "сплески" фізичної активності по одній – дві хвилини кожен, ймовірність смерті від будь-яких причин і раку падала на 38 – 40%, а від серцево-судинних захворювань – на 48 – 49 %, на відміну від людей, які зовсім не мали активності.