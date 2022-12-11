Кількахвилинні сплески фізичної активності знижують ризик смерті
Джерело:Nature
Австралійські вчені довели, що короткі сплески фізичної активності у повсякденному житті, які не належать до цілеспрямованих занять спортом, пов'язані зі зниженням ризику смерті від усіх причин.
За останніми даними, дорослій людині потрібно дотримуватися норми в 150 – 300 хвилин фізичної активності середньої інтенсивності або 75 – 150 хвилин високої інтенсивності на тиждень.
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При цьому враховуються всі події, а не тільки походи в тренажерний зал або пробіжка на стадіоні. Ця рекомендація суперечить попереднім, автори яких наполягали, що короткі періоди фізичної активності (менше десяти хвилин) не мають особливої користі для здоров'я.
Нове дослідження активності
Вчені з Сіднейського університету перевірили, як короткі активності у повсякденному житті впливають на здоров'я у довгостроковій перспективі, а також на ризик смерті від усіх причин, серцево-судинних захворювань та раку.
Команда Еммануеля Стаматакіса і проаналізувала дані 25 241 особи, що зберігаються в Британському біобанку: їх середній вік склав 61,8 року, індекс маси тіла – 27,6, 9,2% були курцями, 43,8% – чоловіки; всі спали приблизно по 7,4 години на день, причому ніхто посилено не займався спортом у вільний час. Учасники мали спеціальні браслети з акселерометром для відстеження активності.
Сплески активності зменшують ризик смерті
Загалом кожна людина перебувала в русі протягом 138,3 хвилини на день, з них 98 хвилин активності були низькою інтенсивністю, 25,9 хвилини – помірною, а лише чотири хвилини – високою. Спостереження тривали в середньому 6,9 року, за цей час 852 особи померли.
Результати показали, що в учасників, які мали за день три "сплески" фізичної активності по одній – дві хвилини кожен, ймовірність смерті від будь-яких причин і раку падала на 38 – 40%, а від серцево-судинних захворювань – на 48 – 49 %, на відміну від людей, які зовсім не мали активності.