Нашли новый способ вылечить больные колени с помощью носа

Немецкие врачи нашли новый способ вылечить больные колени. Они смогли восстановить поврежденные суставы с помощью хрящевой ткани из носовой перегородки.

Новый способ лечения суставов

Новый метод лечения повреждений коленного сустава успешно протестировали врачи из Университетской клиники Вюрцбурга в Германии. Согласно пресс-релизу, в рамках инициативы под названием ENCANTO, ученые продемонстрировали возможность восстановления поврежденного коленного хряща с использованием ткани, полученной из носовой перегородки пациента.

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В исследовании ENCANTO с помощью хрящевой ткани из носа лечили очаговые поражения хряща. Это локально ограниченные и четко очерченные повреждения.

Как происходит восстановление хряща

Как объяснил доктор Оливер Пуллиг, автор проекта, процесс включает изъятие небольшого фрагмента хряща из носовой перегородки пациента. Затем этот фрагмент хряща культивируется на коллагеновой матрице, которая поддерживает структуру и через четыре недели имплантируется в поврежденное колено.

Повреждения, с которыми боролись медики в рамках ENCANTO, возникают, например, после несчастного случая, то есть в нетипичных ситуациях. Теперь исследования включают наиболее распространенные поражения хрящевой ткани. Прежде всего врачи проверят, сможет ли разработанный метод стать альтернативой протезирования в борьбе с таким заболеванием, как остеоартрит (артрит коленного сустава).

Ученые из команды ENCANTO уверены, что если импланты на основе ткани носовой перегородки окажутся жизнеспособной альтернативой протезированию, это станет революцией в лечении повреждений хряща. Ранее пациентам с такими диагнозами прописывали обезболивающие или устанавливали искусственный сустав.

Нарушение функции коленного сустава из-за артрита имеет более чем на 500 миллионов человек по всему миру, и эта цифра продолжает расти.