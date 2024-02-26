Знайшли новий спосіб вилікувати хворі коліна за допомогою носа

Німецькі лікарі знайшли новий спосіб вилікувати хворі коліна. Вони змогли відновити пошкоджені суглоби за допомогою хрящової тканини з носової перегородки.

Новий спосіб лікування суглобів

Новий метод лікування пошкоджень колінного суглоба успішно протестували лікарі з Університетської клініки Вюрцбурга в Німеччині. Згідно з пресрелізом, в рамках ініціативи під назвою ENCANTO, вчені продемонстрували можливість відновлення пошкодженого колінного хряща з використанням тканини, отриманої з носової перегородки пацієнта.

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У дослідженні ENCANTO за допомогою хрящової тканини з носа лікували осередкові ураження хряща. Це локально обмежені та чітко окреслені ушкодження.

Як відбувається відновлення хряща

Як пояснив доктор Олівер Пулліг, автор проєкту, процес включає вилучення невеликого фрагмента хряща з носової перегородки пацієнта. Потім цей фрагмент хряща культивується на колагеновій матриці, яка підтримує структуру і через чотири тижні імплантується в пошкоджене коліно.

Пошкодження, з якими боролися медики в рамках ENCANTO, виникають, наприклад, після нещасного випадку, тобто у нетипових ситуаціях. Тепер дослідження включають найбільш поширені ураження хрящової тканини. Насамперед лікарі перевірять, чи зможе розроблений метод стати альтернативою протезування у боротьбі з таким захворюванням, як остеоартрит (артрит колінного суглоба).

Вчені з команди ENCANTO впевнені, що якщо імпланти на основі тканини носової перегородки виявляться життєздатною альтернативою протезування, це стане революцією в лікуванні пошкоджень хряща. Раніше пацієнтам із такими діагнозами прописували знеболювальні або встановлювали штучний суглоб.

Порушення функції колінного суглоба через артрит має більш ніж на 500 мільйонів людей по всьому світу, і ця цифра продовжує рости.