Немецкие ученые обвиняют украинцев во ввозе в страну супербактерий

Немецкие ученые пришли к выводу, что с марта 2022 года в больницах чаще наблюдаются случаи заражения устойчивыми к антибиотикам бактериями. И винят в этом украинских беженцев.

Ученые из Института Роберта Коха, Рурского университета и Немецкого национального справочного центра обнаружили, что после начала полномасштабной войны России против Украины в Германии участились случаи резистентности бактерий даже к сильнейшим антибиотикам.

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Резистентные бактерии

Специалисты выявили значительное повышение числа случаев появления у больничных бактерий гена и кодируемого им фермента – NDM-1. Этот ген делает микроорганизмы устойчивыми практически ко всем бета-лактамным антибиотикам, включая так называемые карбапенемы – очень сильные антибактериальные лекарственные препараты с широким спектром действия.

Бактерии, обладающие геном NDM-1, еще называют суперинфекциями. Путем горизонтальной переноски этот ген может передаваться другим микроорганизмам. То же можно сказать о ферменте OXA-48, который тоже способен расщеплять бета-лактамные антибиотики.

К каким заболеваниям это может привести

И NDM-1, и OXA-48 содержат микроорганизм, о котором говорится в статье ученых: он называется Klebsiella pneumoniae, или палочка Фридлендера. Это вид грамотрицательных палочковидных бактерий, который может вызвать различные инфекции, включая пневмонию, сепсис, заражение мочевыводящих путей, менингит, бактериемию и абсцесс печени. Палочка Фридлендера – частая причина внутрибольничных инфекций, она стала известна из-за способности вызывать тяжелые заболевания, плохо поддающиеся лечению.

Рост случаев в немецких клиниках внутрибольничных инфекций, вызванных Klebsiella pneumoniae, учёные заметили с марта 2022 года. По словам исследователей, основная доля этих случаев приходится на патогены, которые "могли привезти с собой украинские беженцы". Поэтому перед помещением в больницы специалисты рекомендуют провести масштабный скрининг, а в случае заражения помещать таких больных под строгий карантин.

О причинах, почему у украинцев предрасположенность к таким заболеваниям, исследователи не говорят.