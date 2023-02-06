Німецькі вчені звинувачують українців у завезенні в країну супербактерій

Німецькі вчені дійшли висновку, що з березня 2022 року в лікарнях частіше спостерігаються випадки зараження стійкими до антибіотиків бактеріями. І звинувачують у цьому українських біженців.

Вчені з Інституту Роберта Коха, Рурського університету та Німецького національного довідкового центру виявили, що після початку повномасштабної війни Росії проти Україні в Німеччині почастішали випадки резистентності бактерій навіть до найсильніших антибіотиків.

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Резистентні бактерії

Фахівці виявили значне підвищення числа випадків появи у лікарняних бактерій гена і кодованого ним ферменту – NDM-1. Цей ген робить мікроорганізми стійкими практично до всіх бета-лактамних антибіотиків, включаючи так звані карбапенеми – дуже сильні антибактеріальні лікарські препарати з широким спектром дії.

Бактерії, які мають ген NDM-1, ще називають суперінфекціями. Шляхом горизонтального перенесення цей ген може передаватися іншим мікроорганізмам. Те саме можна сказати про фермент OXA-48, який теж здатний розщеплювати бета-лактамні антибіотики.

До яких захворювань це може призвести

І NDM-1, і OXA-48 містять мікроорганізм, про який йдеться у статті вчених: він називається Klebsiella pneumoniae, або паличка Фрідлендера. Це вид грамнегативних паличкоподібних бактерій, який може викликати різні інфекції, включаючи пневмонію, сепсис, зараження сечовивідних шляхів, менінгіт, бактеріємію та абсцес печінки. Паличка Фрідлендера – часта причина внутрішньолікарняних інфекцій, вона стала відомою через здатність викликати тяжкі захворювання, які погано піддаються лікуванню.

Зростання випадків у німецьких клініках внутрішньолікарняних інфекцій, викликаних Klebsiella pneumoniae, вчені помітили з березня 2022 року. За словами дослідників, основна частка цих випадків посідає патогени, які, "могли привезти з собою українські біженці". Тому перед поміщенням їх до лікарень фахівці рекомендують провести масштабний скринінг, а у разі зараження поміщати таких хворих під суворий карантин.

Про причини, чому українці мають схильність до таких захворювань, дослідники не говорять.